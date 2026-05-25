¿Por qué JetBlue suspendió sus vuelos entre Newark y República Dominicana?
A pesar de mantener altos niveles de ocupación, JetBlue reestructura su red de vuelos para enfocarse en rutas más rentables
La aerolínea JetBlue Airways anunció la suspensión de los vuelos entre Newark y las ciudades dominicanas de Santo Domingo y Punta Cana debido a los altos costos operativos en el aeropuerto de Newark y a la baja rentabilidad de esas rutas, pese a que mantenían altos niveles de ocupación.
La medida entrará en vigor el próximo 8 de julio y forma parte de una reestructuración estratégica de la red de vuelos de la compañía, que busca concentrar sus operaciones en rutas más rentables y con mayor demanda.
En declaraciones ofrecidas la semana pasada a Diario Libre, JetBlue explicó que está realizando ajustes en su itinerario, incluyendo la eliminación de rutas con bajo desempeño financiero y la redistribución de aeronaves hacia mercados considerados más sólidos.
“Gran parte de estos cambios están ligados a Newark, donde varias rutas sencillamente no han rendido como necesitamos”, indicó la aerolínea en un comunicado interno divulgado por medios estadounidenses.
Aunque las conexiones entre Newark y República Dominicana registraban factores de ocupación elevados —de hasta un 87 % en la ruta Newark-Punta Cana y 85 % en Newark-Santo Domingo, según el portal especializado Simple Flying—, la empresa señaló que operar en Newark resulta especialmente costoso.
Impacto y alternativas para los pasajeros afectados
“Newark en particular es un aeropuerto extremadamente caro, y como somos un jugador más pequeño allí, tenemos que ser disciplinados con cuáles vuelos seguimos operando y cuáles realmente pueden dejarnos dinero a largo plazo”, agregó JetBlue.
La aerolínea continuará ofreciendo vuelos hacia Santo Domingo y Punta Cana desde el aeropuerto JFK de Nueva York. Los pasajeros afectados podrán optar por vuelos alternativos o solicitar reembolsos completos.
- JetBlue también enfrenta limitaciones para ampliar su flota. La compañía informó que este año solo recibirá 12 nuevos aviones Airbus A220-300, mientras que otras entregas de aeronaves Airbus A320neo fueron aplazadas hasta 2030 o más adelante.
Además de las rutas hacia República Dominicana, la empresa confirmó la eliminación de otros vuelos desde ciudades como Hartford, Orlando y Manchester.