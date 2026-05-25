¿Por qué JetBlue suspendió sus vuelos entre Newark y República Dominicana?

Imagen de archivo de una aeronave de JetBlue. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea JetBlue Airways anunció la suspensión de los vuelos entre Newark y las ciudades dominicanas de Santo Domingo y Punta Cana debido a los altos costos operativos en el aeropuerto de Newark y a la baja rentabilidad de esas rutas, pese a que mantenían altos niveles de ocupación.

La medida entrará en vigor el próximo 8 de julio y forma parte de una reestructuración estratégica de la red de vuelos de la compañía, que busca concentrar sus operaciones en rutas más rentables y con mayor demanda.

En declaraciones ofrecidas la semana pasada a Diario Libre, JetBlue explicó que está realizando ajustes en su itinerario, incluyendo la eliminación de rutas con bajo desempeño financiero y la redistribución de aeronaves hacia mercados considerados más sólidos.

“Gran parte de estos cambios están ligados a Newark, donde varias rutas sencillamente no han rendido como necesitamos”, indicó la aerolínea en un comunicado interno divulgado por medios estadounidenses.

Aunque las conexiones entre Newark y República Dominicana registraban factores de ocupación elevados —de hasta un 87 % en la ruta Newark-Punta Cana y 85 % en Newark-Santo Domingo, según el portal especializado Simple Flying—, la empresa señaló que operar en Newark resulta especialmente costoso.

Impacto y alternativas para los pasajeros afectados

“Newark en particular es un aeropuerto extremadamente caro, y como somos un jugador más pequeño allí, tenemos que ser disciplinados con cuáles vuelos seguimos operando y cuáles realmente pueden dejarnos dinero a largo plazo”, agregó JetBlue.

La aerolínea continuará ofreciendo vuelos hacia Santo Domingo y Punta Cana desde el aeropuerto JFK de Nueva York. Los pasajeros afectados podrán optar por vuelos alternativos o solicitar reembolsos completos.

JetBlue también enfrenta limitaciones para ampliar su flota. La compañía informó que este año solo recibirá 12 nuevos aviones Airbus A220-300, mientras que otras entregas de aeronaves Airbus A320neo fueron aplazadas hasta 2030 o más adelante.

Además de las rutas hacia República Dominicana, la empresa confirmó la eliminación de otros vuelos desde ciudades como Hartford, Orlando y Manchester.