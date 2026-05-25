Desmantelan presunta red de robo de vehículos en Rhode Island; seis hombres fueron arrestados

Red de robo de piezas de vehículos. ( FUENTE EXTERNA )

Seis hombres fueron arrestados tras una investigación de varios meses sobre una presunta red de robo de vehículos y la operación de un desguace clandestino en el estado de Rhode Island, informó la Policía Estatal.

La pesquisa fue realizada por el grupo de trabajo contra el robo de vehículos de la Policía Estatal de Rhode Island que comenzó en octubre 2025, luego de que agentes inspeccionaran un vehículo que presentaba irregularidades que indicaban que había sido robado. Los arrestos se realizaron el pasado 5 de mayo.

Según las autoridades, los investigadores identificaron a una persona que había iniciado trámites de registro para vehículos con características similares y que frecuentaba una propiedad sospechosa de funcionar como un desguace ilegal.

Posteriormente, los agentes ejecutaron una orden de registro en una instalación ubicada en Danforth Street, donde hallaron herramientas utilizadas para alterar números de identificación vehicular (VIN), equipos provenientes de automóviles robados y un vehículo reportado como sustraído.

Arrestos y recuperación de vehículos robados

Como parte de la investigación, el martes, las autoridades ejecutaron seis órdenes de arresto y una nueva orden de registro. Durante los operativos recuperaron seis vehículos robados en Rhode Island y estados vecinos, cuyo valor total fue estimado en aproximadamente 500,000 dólares.

Los arrestados fueron identificados como Michael Brown, de 48 años; Erik Cardoso, de 43; Emery Lima, de 44; Jolon O´Connor, de 47; Carlos Rodrigues, de 43; y Sean Swepson, de 33 años.

De acuerdo con la Policía Estatal, Brown enfrenta múltiples cargos, incluidos posesión de vehículos robados, alteración de números de identificación vehicular, operación de un desguace clandestino, reclamación fraudulenta a una aseguradora, falsificación y conspiración.

Cargos y consecuencias para los arrestados

Los demás acusados enfrentan diversos cargos relacionados con posesión de vehículos robados, posesión de piezas con números de identificación alterados, falsificación de documentos, declaraciones falsas para obtener licencias o registros vehiculares, conspiración y participación en la operación del presunto desguace ilegal.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta y no descartan la presentación de cargos adicionales conforme avancen las pesquisas.