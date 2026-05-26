Casa Blanca instalará jaula de UFC para pelea por el 250 aniversario de EE. UU.

Colocación de equipos en el jardín sur de la Casa Blanca para una futura pelea de artes marciales. ( FUENTE EXTERNA )

La Casa Blanca comenzó la instalación de una jaula de combate de la UFC en el jardín sur como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

Detalles confirmados sobre el combate

De acuerdo con la agencia AP, el combate está programado para el próximo 14 de junio y contará con un octágono rodeado por una estructura decorada con motivos patrióticos en rojo, blanco y azul, además de pantallas gigantes para transmitir las peleas en vivo.

Según imágenes difundidas en línea, el recinto incluirá miles de asientos temporales y un espacio junto al ring para una banda de música que ambientará el espectáculo.

Trump aseguró previamente que el evento tendrá "un estadio con capacidad para 5,000 personas justo a la salida de la Casa Blanca", mientras la UFC anunció la distribución de hasta 85,000 entradas gratuitas para quienes seguirán la actividad desde áreas cercanas a la Elipse.

"Nunca he visto a nadie desear algo tanto como la gente desea esas entradas", dijo el mandatario sobre la demanda para asistir al evento.

La cartelera incluirá una pelea entre el brasileño Alex Pereira y el francés Ciryl Gane por el título interino de peso pesado.

¿Qué peleas y actividades especiales se realizarán durante el evento?

También pelearán el campeón hispano-georgiano Ilia Topuria y el estadounidense Justin Gaethje.

El evento forma parte de una serie de actividades impulsadas por Trump para conmemorar el aniversario de la firma de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776.

Entre los proyectos anunciados figuran además una carrera de IndyCar frente a la Casa Blanca y una feria nacional en el National Mall.