La Policía de Nueva York (NYPD) realizó varios arrestos la noche del lunes luego de que una multitud de aficionados de los Knicks se tornara desordenada durante las celebraciones por la clasificación del equipo a las Finales de la NBA.

Según informó la policía, los incidentes ocurrieron alrededor de las 10:46 p.m. en las inmediaciones de la calle 34 Oeste y la Séptima Avenida, frente al Madison Square Garden, cuando cientos de seguidores se congregaron para festejar la victoria de los Knicks sobre los Cavaliers de Cleveland.

Agentes que ya se encontraban desplegados en la zona intentaban controlar a la multitud cuando varios asistentes comenzaron a alterar el orden público, lo que obligó al NYPD a solicitar refuerzos adicionales para dispersar a la multitud y restablecer la seguridad.

Aunque las autoridades confirmaron múltiples arrestos por conducta desordenada, hasta el momento no han informado la cantidad exacta de personas detenidas.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a algunos aficionados trepando postes de alumbrado público y estructuras cercanas a una estación del metro mientras continuaban los festejos por el histórico triunfo del equipo neoyorquino.

La victoria aseguró el pase de los Knicks a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999. La franquicia busca conquistar su primer campeonato desde 1973.

NYPD había advertido sobre las celebraciones

Las autoridades habían expresado previamente su preocupación por las concentraciones masivas alrededor del Madison Square Garden. El pasado sábado, el NYPD negó permisos para realizar fiestas de observación de los partidos en las afueras del recinto debido a los problemas registrados en encuentros anteriores.

De acuerdo con la policía, durante el segundo partido de la serie se congregaron cerca de 6,000 personas en los alrededores del estadio.

"No se trata de tener suficientes agentes para controlar a los aficionados problemáticos; se trata de mantener a las personas seguras", indicó un portavoz policial al justificar la decisión.

Las autoridades mantienen vigilancia reforzada en la zona ante la posibilidad de nuevas celebraciones a medida que avance la participación de los Knicks en las Finales de la NBA.