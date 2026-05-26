Empleado del Zoológico de El Bronx resulta herido tras ser mordido por un cocodrilo

Un empleado del zoológico de El Bronx resultó herido el pasado domingo luego de ser mordido por un cocodrilo tras resbalar mientras realizaba labores de limpieza en uno de los recintos del parque.

Según informaron la Policía de Nueva York (NYPD) y autoridades del zoológico, el incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde cuando el trabajador, de 38 años, limpiaba el área donde se encuentra una tomistoma, un reptil conocido también como gavial malayo y perteneciente a la familia de los cocodrilos.

De acuerdo con el reporte, el empleado perdió el equilibrio y cayó dentro del recinto, momento en que el animal lo mordió en el brazo izquierdo.

Las autoridades recibieron una llamada al 911 cerca de las 2:45 p.m. alertando sobre el ataque. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al cuidador con una lesión en el brazo, por lo que fue trasladado al Hospital St. Barnabas para recibir atención médica.

Representantes del zoológico indicaron que la herida fue leve y que el trabajador fue dado de alta poco después del incidente.

"El cuidador estaba limpiando un recinto cuando, tras resbalar, sufrió una pequeña mordedura de tomistoma en el antebrazo izquierdo", explicó un portavoz del zoológico. "Fue atendido en un hospital local y dado de alta por una lesión menor que no requirió puntos de sutura".

Las autoridades señalaron que el empleado se encuentra en condición estable y que se espera que regrese a sus labores una vez concluya su recuperación.

Incidente aislado en el zoológico

El incidente es considerado uno de los primeros relacionados con la conducta de un animal dentro del zoológico desde 2023, cuando un pavo real escapó de las instalaciones y generó varios inconvenientes en áreas cercanas de El Bronx.

A lo largo de los años, el zoológico también ha registrado incidentes aislados de mayor gravedad. Uno de los más recordados ocurrió en 2012, cuando un visitante ingresó al recinto de un tigre siberiano tras saltar desde el monorriel del parque y resultó gravemente herido por el animal.

Investigación en curso

Mientras tanto, agentes del Distrito 52 del NYPD mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente ocurrido el domingo.