El candidato de Trump gana en primarias republicanas en Texas

El fiscal de Texas, Ken Paxton. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Donald Trump cimentó su poder sobre el partido Republicano el martes con el triunfo de su candidato, el fiscal general estatal , en la segunda vuelta de las primarias partidarias para el Senado.

Paxton superó al senador John Cornyn.

La victoria de Paxton, anunciada por Fox News y CNN después del cierre de las urnas, resaltó el poder de Trump para construir y destruir carreras de republicanos.

Incluso, cuando congresistas empiezan a rebelarse por la guerra contra Irán, su proyecto del salón de baile de la Casa Blanca y el fondo de compensación para sus aliados.

Cornyn, de 74 años y senador desde 2002, partió como favorito, pero el respaldo tardío de Trump a Paxton transformó la carrera.

El resultado expuso una vez más la tensión entre los republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre: el respaldo de Trump puede ser decisivo en unas primarias, pero también puede dejar candidatos más expuestos luego.

Paxton, de 63 años, ha enfrentado escándalos legales, éticos y personales, incluido un juicio político en 2023 en la Cámara de Representantes de Texas, acusaciones de soborno y un conflictivo divorcio.

El Senado estatal consideró que era inocente en un juicio político.

Reacciones y perspectivas tras la victoria de Paxton

Cornyn representaba el ala institucional del partido al mantener vínculos con donantes y dirigentes republicanos en Washington.

Trump elogió a Paxton en Truth Social y calificó a Cornyn de desleal por no defender sus prioridades. Cornyn respondió que su rival facilitaría ataques demócratas en la elección general.

El ganador se enfrentará con el demócrata James Talarico, representante estatal y una figura nacional emergente, que dice que ambos republicanos representan un sistema político roto.

La derrota de Cornyn amplía la lista de republicanos castigados tras desalinearse de Trump, según antecedentes recientes, incluidos legisladores federales y estatales.

En su discurso de concesión de la victoria, Cornyn citó las escrituras al decir que "he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe".

En una publicación en X, Talarico agradeció a Cornyn.

"No estamos de acuerdo en todo, pero ambos aún creemos en el servicio público", dijo. "A los seguidores del senador Cornyn: tienen un lugar en nuestra campaña".

Aunque los republicanos parten como favoritos en Texas, donde Trump ganó por casi 14 puntos, los demócratas confían en sus posibilidades frente a Paxton.