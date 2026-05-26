Mundial generará más de 26,000 empleos en NY y NJ; negocios latinos buscan aprovechar la oportunidad

Logo del mundial de la FIFA 2026. ( AFP )

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete convertirse en uno de los mayores impulsores económicos para Nueva York y Nueva Jersey en los próximos años.

Más allá de la emoción deportiva, el torneo podría generar más de 26,000 empleos y una derrama económica estimada en 3,300 millones de dólares, según proyecciones del Comité Anfitrión FIFA 2026 Nueva York-Nueva Jersey.

Se espera que más de 1.2 millones de aficionados visiten la región para asistir a los ocho partidos programados en el MetLife Stadium, incluida la final del campeonato el 19 de julio. La llegada masiva de visitantes beneficiaría principalmente a sectores como la hotelería, los restaurantes, el transporte, el comercio minorista y el turismo.

Para muchas familias latinas que operan pequeños negocios en estos sectores, el evento representa una oportunidad para aumentar ingresos, ampliar su base de clientes y dar visibilidad internacional a sus marcas.

José Tavárez, director de Banca de Negocios para Nueva York y Nueva Jersey de Bank of America, destacó que los negocios vinculados al turismo y los servicios estarán entre los más favorecidos por el incremento del gasto de los visitantes.

"Se espera que estos sectores experimenten el mayor impacto económico a medida que los aficionados celebren la Copa Mundial en Nueva York y Nueva Jersey comiendo, realizando compras y otras actividades de esparcimiento", explicó.

Negocios hispanos podrían sacar ventaja

Tavárez señaló que las pequeñas empresas son fundamentales para las economías locales y que los negocios propiedad de hispanos cuentan con una ventaja adicional para conectar con miles de aficionados provenientes de América Latina, donde el fútbol ocupa un lugar central en la cultura.

Restaurantes, cafeterías, food trucks, tiendas especializadas y otros comercios podrían beneficiarse del flujo de turistas si logran prepararse con suficiente anticipación.

Sin embargo, advirtió que quienes no ajusten sus operaciones podrían perder una oportunidad económica significativa. Entre las recomendaciones para los emprendedores figuran reforzar inventarios, contratar y capacitar personal adicional, optimizar sistemas de pago y fortalecer su presencia digital.

Sectores ya se preparan para la llegada de visitantes

De acuerdo con Bank of America, industrias como la hospitalidad, el comercio minorista, el transporte, el turismo y los servicios profesionales ya trabajan en planes para atender la demanda adicional que generará el torneo.

"Nuestras comunidades, no solo el estadio, serán el escenario de este evento único en la vida", afirmó Tavárez.

El ejecutivo indicó que se prevé un aumento considerable en el consumo de alimentos y bebidas, alojamiento, estacionamiento y compras durante las semanas del campeonato.

Además, un informe del Bank of America Institute reveló que el gasto de los consumidores en entretenimiento en vivo y eventos deportivos ha aumentado un 25 % desde la pandemia.

El estudio también encontró que durante el Mundial de Clubes de la FIFA se registró un incremento interanual del 7 % en el gasto de consumidores en las zonas donde se disputaron partidos, especialmente en restaurantes y establecimientos de alimentos y bebidas.

Cómo prepararse para aprovechar el Mundial

Recomiendan que las pequeñas empresas evalúen desde ahora su capacidad para manejar un aumento repentino de clientes y realicen ajustes que mejoren la experiencia de los consumidores.

Entre las acciones sugeridas se encuentran implementar herramientas digitales de gestión, ampliar las opciones de pago móvil, habilitar sistemas de pedidos y reservas en línea, fortalecer el inventario de productos de alta demanda y capacitar personal con anticipación.

Aunque muchos de los empleos que se crearán estarán ligados directamente al período del torneo, los organizadores consideran que los negocios que logren captar nuevos clientes y aumentar su visibilidad podrían mantener parte de ese crecimiento incluso después de concluido el campeonato.

Con una derrama económica proyectada de miles de millones de dólares, el Mundial 2026 podría representar una oportunidad histórica para miles de emprendedores y trabajadores latinos en Nueva York y Nueva Jersey. La clave, coinciden los expertos, será prepararse antes de que llegue el primer silbatazo.