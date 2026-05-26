Osamenta encontrada en frontera de México es de dominicano que intentó entrar ilegalmente a EE. UU.

El dominicano de Andrés Miguel Paulino de Jesús, desaparecido en Texas en 2008. ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades dominicanas confirmaron la identificación de la osamenta del ciudadano dominicano Andrés Miguel Paulino de Jesús, quien permanecía desaparecido desde marzo de 2008 tras intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, Paulino de Jesús salió de Santo Domingo en 2008 con destino a Ciudad de México y posteriormente viajó al estado de Tamaulipas, desde donde intentaría ingresar a territorio estadounidense por la zona de McAllen, Texas, con rumbo final hacia Houston.

Sus familiares también indicaron que padecía de diabetes y que anteriormente había estado en Estados Unidos en el año 2005, por un caso menor ocurrido en 1998, fue procesado y deportado. Al momento de su desaparición, de Jesús tenía 44 años.

La última vez que sus familiares tuvieron contacto con él fue en marzo de ese mismo año, cuando informó que se encontraba cruzando la frontera hacia Estados Unidos. Desde entonces, no se volvió a saber de su paradero.

La confirmación fue comunicada el lunes por el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, mediante una nota de prensa emitida luego de una reunión con familiares del fallecido, originario de Loma de Jaya, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Hallazgo de los restos

El hallazgo de los restos fue posible gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que localizó una osamenta junto a pertenencias personales deterioradas, entre ellas un pasaporte dominicano perteneciente al desaparecido. Los restos fueron encontrados en territorio de Texas y permanecen bajo custodia de la Morgue de la Universidad de Texas en San Marcos.

La información de los restos del dominicano fueron publicados en septiembre de 2025 en Facebook por una ong mexicana, donde detallaron las características, nacionalidad y detalles del hallazgo.

"Señas particulares: dentadura postiza en los dientes frontales superiores, cabello muy canoso, cirugía de apéndice y problema en la lengua que dificultaba el habla", señala la publicación.

Como parte del proceso de identificación, familiares directos participaron en pruebas de ADN coordinadas por el EAAF en Nueva York. Las autoridades indicaron que la identificación fue validada mediante análisis forenses y coordinación entre distintas instituciones dominicanas y estadounidenses.

En el proceso participaron el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), la Embajada Dominicana en Washington D.C., los consulados dominicanos en Nueva York, Texas y México, así como la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y autoridades forenses de Estados Unidos.

Informe

Aunque aún está pendiente el informe técnico final que determinará con precisión la causa de muerte, las autoridades informaron que el documento será entregado de manera privada a los familiares y remitido posteriormente a las instituciones competentes en República Dominicana.

Las autoridades también destacaron la colaboración de organizaciones y plataformas dedicadas a la búsqueda de migrantes desaparecidos en la frontera, entre ellas "Desaparecí Cruzando la Frontera" y "Jóvenes Buscadores de Sonora".