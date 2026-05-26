Estadounidenses que viven fuera de EE. UU. no deben renovar el pasaporte en línea, advierte embajada

Pasaporte de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo advirtió este martes a los ciudadanos estadounidenses que residen o se encuentran fuera de territorio estadounidense no utilizar el sistema de renovación de pasaportes en línea, debido a que el documento vigente queda cancelado automáticamente una vez se envía la solicitud.

La advertencia forma parte de su columna semanal Pregúntale al cónsul, luego de detectar un aumento de ciudadanos estadounidenses que intentan renovar sus pasaportes a través del sistema digital sin conocer las consecuencias del proceso.

"Hemos visto un aumento de estadounidenses que intentan renovar su pasaporte estadounidense a través de la Renovación de Pasaporte en Línea mientras se encuentran en el extranjero, sin saber que su pasaporte actual será cancelado automáticamente cuando envíen su solicitud en línea, incluso si no ha expirado", señaló la embajada.

La sede diplomática enfatizó que los ciudadanos estadounidenses que viven o se encuentran temporalmente fuera de Estados Unidos no deben utilizar la opción de renovación en línea, ya que podrían quedarse sin un pasaporte válido mientras esperan la emisión del nuevo documento.

Recomendaciones de la Embajada para ciudadanos estadounidenses en República Dominicana

Ante esta situación, la embajada recomendó realizar el trámite de renovación directamente a través de la sección consular en Santo Domingo cuando el pasaporte esté próximo a vencer o cuando se requiera un documento de emergencia para viajar.

"¡No te quedes sin un pasaporte estadounidense válido!", destacó la sede diplomática en su mensaje dirigido a los ciudadanos estadounidenses residentes o visitantes en República Dominicana.

La embajada recordó que los servicios consulares en Santo Domingo están disponibles para procesar renovaciones de pasaporte y emitir documentos de emergencia en casos que así lo requieran.

La recomendación busca evitar inconvenientes de viaje, problemas migratorios o retrasos derivados de la cancelación automática del pasaporte vigente al iniciar una renovación en línea desde el extranjero.