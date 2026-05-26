El secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico renuncia y denuncia pérdida de confianza

El exsecretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Sebastián Negrón. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico, Sebastián Negrón, renunció este martes a su cargo con efectividad inmediata, alegando falta de confianza y cuestionando decisiones tomadas desde La Fortaleza tras denunciar presuntas irregularidades dentro de la agencia.

En declaraciones escritas a la que tuvo acceso Telemundo, Negrón informó que entregó su carta de renuncia a la gobernadora Jenniffer González Colón y afirmó que ya no existían las condiciones necesarias para continuar dirigiendo el departamento.

"El cargo exige confianza mutua y respeto a las facultades que la ley confiere al Secretario. Esa confianza ya no existe, lo que me imposibilita continuar en el puesto", expresó.

El funcionario indicó que su salida se produjo luego de referir a las autoridades hallazgos relacionados con una evaluación sobre un proceso competitivo dentro del DDEC.

"Las acciones tomadas posteriormente por La Fortaleza hacen imposible continuar ejerciendo el cargo con la integridad y la autonomía que el rol requiere y que todo Secretario le debe a la ciudadanía", sostuvo.

Negrón aseguró además que hubo intervenciones de otros funcionarios en áreas cuya autoridad corresponde al secretario, incluyendo la revocación de dos suspensiones sumarias vinculadas a alegadas irregularidades en procesos de contratación divulgadas la semana pasada.

Te puede interesar Trump advierte que estadidad de Puerto Rico sería "un desastre" si demócratas gobernaran

Según explicó, más de diez funcionarios de alto nivel también presentaron su renuncia tras la situación. Entre ellos figuran la jefa de personal, el asesor legal general, la directora de finanzas del DDEC y PRIDCO, así como responsables de áreas estratégicas relacionadas con incentivos, semiconductores, carga aérea y comunicaciones.

"A pesar de las circunstancias que me llevan a tomar esta decisión, agradezco la oportunidad privilegiada de dirigir el Departamento", concluyó.

El exsecretario señaló que no ofrecerá más comentarios para proteger las investigaciones y los referidos realizados al Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor, la Oficina de Recursos Humanos del DDEC y la Oficina de Ética Gubernamental.

Gobernadora dice que se enteró por la prensa

Horas después, la gobernadora Jenniffer González reaccionó en conferencia de prensa y aseguró que la renuncia la tomó por sorpresa, ya que Negrón no la notificó directamente.

"Me tomó por sorpresa. Me enteré aquí en un pasillo. Me enteré por ustedes", afirmó.

La mandataria lamentó la salida del funcionario y dijo sentirse decepcionada por no haber sido informada previamente.

"Lamento muchísimo su decisión y que no lo haya discutido conmigo. Ni siquiera una llamada tengo. No tuvo conmigo la deferencia de llamarme, de enviarme esa carta ni discutirla conmigo", expresó.

González defendió además el respaldo que, según dijo, le brindó durante su gestión.

"He respaldado al secretario como a ningún otro secretario de agencia; lamento mucho esa decisión porque fue una estrella en mi gabinete", manifestó.