Abren sorteo de entradas de US$50 para residentes de NY que quieran asistir al Mundial de fútbol

Logo del mundial de la FIFA 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Los residentes de la ciudad de Nueva York ya pueden participar en un sorteo que les permitirá adquirir entradas a precio reducido para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputarán en Nueva Jersey.

La iniciativa, anunciada por el alcalde Zohran Mamdani, busca facilitar el acceso de los neoyorquinos al torneo mediante la venta de boletos por 50 dólares cada uno.

Según informó la Alcaldía, 1,000 personas serán seleccionadas mediante una lotería pública y tendrán la oportunidad de comprar hasta dos entradas a ese precio para encuentros del Mundial que se celebrarán en el estadio MetLife Stadium, incluida la final del torneo.

El registro abrió este lunes y permanecerá disponible hasta el próximo sábado a través del portal habilitado por la ciudad. Los participantes deben tener al menos 15 años y demostrar residencia en cualquiera de los cinco condados de Nueva York.

Las autoridades indicaron que cada persona podrá inscribirse una vez por día, aunque el sistema aceptará un máximo de 50,000 registros diarios. Los ganadores serán notificados el próximo 3 de junio.

Una iniciativa para acercar el Mundial a los residentes

Mamdani afirmó que el programa forma parte de los esfuerzos de su administración para garantizar que los neoyorquinos puedan disfrutar de grandes eventos internacionales que tendrán lugar en la región.

"Nuestro compromiso se extiende a hacer posible que todos los neoyorquinos puedan participar en aquellas experiencias que nos hacen humanos", expresó el alcalde al anunciar la medida.

Durante su campaña electoral, el mandatario había solicitado a la FIFA reservar una parte de las entradas a precios accesibles para residentes de la ciudad y criticó los elevados costos que han caracterizado la venta de boletos para eventos deportivos de gran magnitud.

Entradas no provienen directamente de FIFA

La oficina del alcalde aclaró que los boletos de 50 dólares no forman parte de la venta general organizada por la FIFA. Las entradas provienen del cupo asignado al comité organizador conjunto de Nueva York y Nueva Jersey para los partidos del Mundial.

La FIFA había enfrentado críticas por los altos precios de las localidades durante las primeras fases de venta del torneo, aunque posteriormente puso a disposición un número limitado de boletos de bajo costo destinados a federaciones nacionales para su distribución entre aficionados frecuentes.

Nueva York y Nueva Jersey serán protagonistas del torneo

El área metropolitana albergará ocho partidos de la Copa Mundial 2026 en el MetLife Stadium, incluida la final programada para el 19 de julio.

Además del encuentro por el campeonato, el estadio recibirá cinco partidos de la fase de grupos y dos encuentros de eliminación directa. Entre las selecciones que jugarán en la sede figuran potencias del fútbol mundial como Selección de Brasil, Selección de Francia, Selección de Alemania e Selección de Inglaterra.

Los organizadores estiman que más de un millón de aficionados visitarán la región durante el torneo, considerado uno de los eventos deportivos más importantes que recibirán Nueva York y Nueva Jersey en las últimas décadas.