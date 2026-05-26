Universidad pagará indemnización a mujer despedida por publicación sobre asesinato de Charlie Kirk

Un estudiante ingresa al campus de la Universidad Ball State en Muncie, Indiana, el 10 de septiembre de 2020. ( FUENTE EXTERNA )

Una exempleada de la Universidad Estatal de Ball, en Indiana, recibirá una indemnización de 225,000 dólares tras demandar a la institución por despedirla debido a una publicación en Facebook sobre el activista conservador Charlie Kirk luego de su asesinato, informó la agencia AP.

El acuerdo fue anunciado por la American Civil Liberties Union (ACLU), que presentó la demanda federal en representación de Suzanne Swierc contra el presidente de la universidad, Geoffrey Mearns.

Swierc trabajaba como directora de promoción y defensa de la salud en el campus de Ball State University antes de ser despedida en septiembre pasado.

Según la universidad, la decisión se tomó por una publicación privada en Facebook relacionada con Kirk, fundador de Turning Point USA, asesinado en septiembre de 2025 en un campus universitario de Utah.

En el mensaje, Swierc calificó el asesinato como una "tragedia", aunque también escribió que era un "reflejo de la violencia, el miedo y el odio que sembró".

La ACLU sostuvo que el despido violó el derecho constitucional de la trabajadora a la libertad de expresión, según la agencia.

Reacciones y consecuencias del caso

"La Primera Enmienda no permite que las instituciones gubernamentales tomen represalias en esas circunstancias, y este acuerdo lo refleja", declaró la abogada Stevie Pactor.

Por su parte, Mearns defendió la decisión y aseguró que la publicación provocó una ola de indignación, amenazas y posibles pérdidas económicas para la universidad.

"La reacción fue extraordinariamente perjudicial para la reputación y la imagen de nuestra Universidad", afirmó.

El caso se suma a otras demandas presentadas por trabajadores despedidos tras realizar publicaciones en redes sociales sobre la muerte de Kirk, algunos de los cuales también han recibido indemnizaciones de cientos de miles de dólares.