Juez deja en libertad a adolescente acusado de matar a su hermanastra en crucero de Carnival

El crucero Carnival Horizon de Carnival Cruise Line se muestra atracado en PortMiami, el 9 de abril de 2021, en Miami. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez federal permitió que el adolescente acusado de agredir sexualmente y asesinar a su hermanastra de 18 años durante un crucero de Carnival permanezca en libertad mientras evalúa si deberá esperar el juicio bajo custodia, informó la agencia AP.

Timothy Hudson, de 16 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y abuso sexual agravado por la muerte de su hermanastra, Anna Kepner, ocurrida en noviembre pasado a bordo del crucero Carnival Horizon.

De acuerdo con AP, el juez federal Edwin Torres concluyó la audiencia del miércoles sin emitir una decisión definitiva sobre la solicitud de los fiscales de mantener detenido al menor. Mientras tanto, Hudson abandonó el tribunal tras la audiencia.

Cambios en el tribunal

El caso pasó de un tribunal juvenil a uno de adultos, lo que llevó a la fiscalía a insistir en que el adolescente permanezca bajo custodia. Los fiscales argumentaron que Hudson representa un peligro para la comunidad y que existe riesgo de fuga debido a que podría enfrentar cadena perpetua si es hallado culpable.

"Creo que existen pruebas claras y convincentes de que este acusado representa un peligro para la comunidad", dijo la fiscal adjunta Alejandra López durante la audiencia, citada por AP.

Detalles del caso

La defensa sostuvo que el adolescente ha cumplido durante meses con las condiciones de libertad supervisada sin incidentes. El juez reconoció que un adulto acusado de delitos similares probablemente permanecería detenido, aunque indicó que también debe considerar la edad del imputado.

Según la denuncia penal citada por AP, el cuerpo de Anna Kepner fue encontrado oculto debajo de una cama en la habitación que compartía con Hudson y otro adolescente antes de que el crucero regresara a Florida. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica.

El padre de la víctima, Christopher Kepner, expresó previamente que la familia confía en el sistema judicial.

"La situación es profundamente dolorosa y compleja para toda la familia", afirmó.