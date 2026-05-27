Corte Suprema falla a favor de Trump en disputa sobre jueces de inmigración

La Corte Suprema de Estados Unidos ( FUENTE EXTERNA )

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el martes a favor del gobierno del presidente Donald Trump en una disputa relacionada con las restricciones impuestas a jueces de inmigración sobre sus declaraciones públicas y derechos de libertad de expresión.

La decisión revierte un fallo previo de un tribunal inferior que había permitido continuar una demanda presentada por jueces de inmigración contra una política implementada durante el primer mandato de Trump y mantenida posteriormente bajo la administración del expresidente Joe Biden.

Los jueces de inmigración, quienes son empleados federales y no forman parte del sistema judicial federal independiente, argumentaban que las restricciones limitaban indebidamente su derecho a expresarse públicamente sobre temas relacionados con inmigración y funcionamiento del sistema judicial.

La Corte decidió por motivos procesales

Sin embargo, el gobierno de Trump sostuvo que cualquier disputa debía resolverse a través del sistema interno de reclamaciones para empleados federales supervisado por la Junta de Protección del Sistema de Méritos.

Aun así, el juez Clarence Thomas, respaldado por la jueza Amy Coney Barrett, criticó duramente a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito por, según escribió, responder a "las controversias políticas del día".

La decisión ocurre mientras la Corte Suprema también analiza otro caso vinculado al poder del presidente para destituir funcionarios de agencias independientes, un tema que podría impactar directamente a organismos federales encargados de supervisar derechos laborales dentro del gobierno.

Jueces de inmigración reaccionan

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración reaccionó rápidamente a la decisión y aseguró que la batalla legal todavía no ha terminado.

"La justicia no puede perdurar cuando se intimida a los jueces para que guarden silencio, ni puede una nación seguir siendo libre cuando el Estado de derecho quede subordinado a los caprichos de la ambición política", expresó la organización en un comunicado.

El caso había sido presentado originalmente en 2020 y, en diciembre de 2025, la Corte Suprema había emitido una decisión preliminar favorable a los jueces.

Por su parte, el secretario de Justicia interino Todd Blanche celebró el fallo y afirmó que la decisión envía "un mensaje claro" a los tribunales inferiores sobre la necesidad de aplicar la ley sin dejarse influenciar por debates políticos actuales