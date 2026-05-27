Espaillat denuncia "condiciones horribles" tras visitar centro de detención Delaney Hall

Personas se manifiestan frente al centro de detención de inmigrantes Delaney Hall este miércoles, en Nueva Jersey (EE.UU.). ( EFE/ ÁNGEL COLMENARES )

El congresista dominicano Adriano Espaillat denunció este miércoles presuntas condiciones inhumanas en el centro de detención migratoria Delaney Hall, en Nueva Jersey, durante una visita de supervisión realizada en medio de una huelga de hambre que mantienen cientos de inmigrantes detenidos en la instalación.

Según informó El Diario NY, el presidente del Caucus Hispano del Congreso aseguró que alrededor de 300 detenidos participan actualmente en la protesta para denunciar hacinamiento, mala alimentación y deficiente atención médica dentro del recinto administrado por autoridades migratorias.

"En primer lugar, están en huelga de hambre —una huelga de hambre activa— y están bajo intimidación y represalias. La comida es mala y los servicios médicos son horribles, está superpoblado", declaró Espaillat tras concluir la visita.

El legislador obtuvo acceso al centro gracias a una orden judicial que obliga al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a permitir inspecciones sin escolta por parte de miembros del Congreso en instalaciones donde haya inmigrantes detenidos.

Visita de supervisión y apoyo a los detenidos

Durante el recorrido, Espaillat estuvo acompañado por Gabriela Soto, esposa de Martín Soto, uno de los migrantes detenidos en Delaney Hall. De acuerdo con un comunicado del Caucus Hispano del Congreso, el detenido habría sido víctima de represalias luego de protestar para exigir mejor atención médica dentro del centro.

"Apoyamos a las personas en huelga de hambre y seguiremos luchando para cerrar este lugar", afirmó el congresista.

La visita se produjo un día después de que agentes de ICE utilizaran gas pimienta contra manifestantes y activistas que protestaban frente a la instalación.

Entre las personas afectadas estuvo el senador de Nueva Jersey Andy Kim, quien también se encontraba realizando labores de supervisión en el lugar cuando ocurrieron los enfrentamientos.

Según El Diario NY, en las últimas 72 horas otros integrantes del Caucus Hispano del Congreso, entre ellos Rob Menéndez, Nellie Pou y Analilia Mejía, también visitaron el centro junto a la congresista LaMonica McIver.

Sin embargo, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, no logró ingresar a las instalaciones, según el reporte.

El Caucus Hispano del Congreso informó además que Espaillat planea presentar próximamente el proyecto denominado Governors´ Right To Inspect Act, una iniciativa que buscaría permitir a los gobernadores inspeccionar centros de detención migratoria ubicados dentro de sus estados.