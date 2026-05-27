Errores que pueden retrasar un trámite migratorio en EE. UU.

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). ( FUENTE EXTERNA )

Un formulario sin firmar, un pago incorrecto o incluso utilizar una versión desactualizada de un documento pueden provocar que una solicitud migratoria sea rechazada o quede paralizada durante meses por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés).

Aunque muchas personas asocian los retrasos migratorios con procesos complejos o largos períodos de espera, expertos advierten que una parte importante de las demoras ocurre por errores administrativos que pueden evitarse con una revisión cuidadosa antes de enviar la solicitud.

Para miles de inmigrantes, estos trámites representan mucho más que un simple formulario. Detrás de una petición pueden encontrarse la renovación de un permiso de trabajo, una solicitud de residencia permanente, la reunificación familiar o el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense.

Firmas olvidadas o incorrectas

Uno de los errores más frecuentes es omitir una firma o colocarla de manera incorrecta.

Uscis exige que los formularios en papel incluyan todas las firmas requeridas. Si falta alguna, la agencia puede rechazar la solicitud sin siquiera iniciar su evaluación, obligando al solicitante a comenzar el proceso nuevamente.

Además de la pérdida de tiempo, este tipo de error puede generar complicaciones cuando existen fechas límite o períodos específicos para presentar determinados beneficios migratorios.

Formularios desactualizados

Otro problema común ocurre cuando los solicitantes utilizan versiones antiguas de los formularios.

Uscis actualiza periódicamente muchos de sus documentos y exige que se utilicen las ediciones vigentes al momento de presentar la solicitud. Un formulario obsoleto puede ser rechazado automáticamente.

Por ello, las autoridades recomiendan descargar los documentos directamente desde los canales oficiales de Uscis antes de iniciar cualquier trámite y evitar versiones obtenidas en sitios externos o guardadas desde procesos anteriores.

Pagos incorrectos

Incluso cuando toda la documentación está completa, un error en el pago puede detener el proceso.

Las solicitudes pueden ser rechazadas por montos insuficientes, tarifas desactualizadas o métodos de pago que no cumplen con los requisitos establecidos por la agencia.

Las autoridades recomiendan verificar siempre los costos vigentes antes de realizar cualquier pago, ya que las tarifas migratorias han experimentado cambios en los últimos años.

Enviar la solicitud a la dirección equivocada

No todos los formularios se envían al mismo lugar.

La dirección correcta puede variar según el tipo de trámite, el estado de residencia del solicitante e incluso el método de envío utilizado.

Enviar el paquete a una oficina incorrecta puede generar retrasos significativos o la devolución completa de la solicitud.

Dejar preguntas sin responder

Muchas personas optan por dejar espacios en blanco cuando consideran que una pregunta no aplica a su situación. Sin embargo, esto puede convertirse en un problema.

Dependiendo del formulario, Uscis puede requerir respuestas específicas o aclaraciones. Los campos incompletos pueden derivar en rechazos, solicitudes de evidencia adicional (RFE) o revisiones más extensas.

Documentos ilegibles o traducciones incompletas

Las copias borrosas, incompletas o de baja calidad también pueden generar demoras.

Además, todo documento emitido en un idioma distinto al inglés debe incluir una traducción certificada que cumpla con los requisitos establecidos por Uscis.

Cuando la documentación no es legible o carece de una traducción válida, la agencia suele solicitar información adicional, lo que extiende los tiempos de procesamiento.

Presentar el mismo trámite más de una vez

El aumento de los servicios digitales ha provocado un error cada vez más frecuente: enviar la misma solicitud por internet y también por correo postal.

Aunque algunas personas creen que esto brinda mayor seguridad, Uscis advierte que las solicitudes duplicadas pueden generar confusión administrativa, retrasos e incluso rechazos innecesarios.

No conservar copias de la solicitud

Guardar una copia completa de todo lo enviado puede resultar fundamental si surge algún inconveniente durante el proceso.

Las autoridades recomiendan conservar formularios, documentos de respaldo, comprobantes de pago, recibos y números de seguimiento del envío, ya que esta información puede ser necesaria para responder solicitudes adicionales o resolver inconsistencias.

Evite información de fuentes no oficiales

Uscis también alerta sobre los riesgos de utilizar formularios descargados desde páginas no oficiales o confiar en gestores y asesores no autorizados que prometen agilizar procesos migratorios.

La agencia recuerda que todos los formularios oficiales son gratuitos y deben obtenerse directamente a través de sus canales oficiales.

Lista de verificación antes de enviar una solicitud

Antes de presentar cualquier trámite migratorio, Uscis recomienda confirmar:

Que el formulario corresponda a la versión más reciente.

Que todas las firmas requeridas estén incluidas.

Que el pago sea el monto correcto.

Que la dirección de envío corresponda al caso específico.

Que todos los documentos exigidos estén adjuntos.

Que las traducciones al inglés sean válidas y certificadas.

Que exista una copia completa de todo lo presentado.

Una revisión final puede marcar la diferencia entre un trámite exitoso y varios meses de retraso. En muchos casos, evitar complicaciones migratorias depende de corregir detalles simples antes de enviar la solicitud.