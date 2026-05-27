Un muerto y nueve desaparecidos tras implosión de tanque químico en fábrica de papel en Washington

Equipos de emergencia reanudaron este miércoles la búsqueda de nueve trabajadores desaparecidos luego de la implosión de un tanque químico en una planta papelera del estado de Washington, accidente que dejó al menos una persona muerta y otras nueve heridas.

Según informó la agencia Associated Press (AP), las autoridades advirtieron que no tienen esperanza de encontrar sobrevivientes entre los desaparecidos tras la explosión ocurrida el martes en la empresa Nippon Dynawave Packaging Co., ubicada en la ciudad de Longview.

Antes de recuperar los cuerpos, los rescatistas deberán estabilizar la estructura dañada, ya que el tanque corre riesgo de colapsar aún más y liberar más sustancias químicas peligrosas.

La implosión deformó parcialmente el enorme tanque circular, provocando el derrumbe de uno de sus lados. Debido al peligro, las labores de rescate solo se realizarán durante horas del día.

El tanque almacenaba alrededor de 900 mil galones de una mezcla química conocida como "licor blanco", utilizada en la fabricación de papel kraft. La sustancia contiene principalmente hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, componentes altamente corrosivos empleados para descomponer madera durante el proceso industrial.

Tras la ruptura, parte del líquido se derramó hacia un canal de drenaje, informaron autoridades ambientales del estado.

Entre los heridos se encuentran trabajadores de la planta y un bombero que respondió a la emergencia. Algunos sufrieron quemaduras y lesiones por inhalación de químicos.

Investigación en curso

La causa exacta de la implosión todavía permanece bajo investigación. Sin embargo, las autoridades aseguraron que no existe peligro inmediato para la comunidad de Longview, una ciudad de aproximadamente 40 mil habitantes vinculada históricamente a las industrias maderera y papelera de Washington y Oregón.

La planta emplea cerca de mil trabajadores y produce materiales utilizados en servilletas, vasos, platos, papel de impresión y empaques.

La tragedia generó conmoción entre los residentes de la zona. Decenas de personas participaron el martes por la noche en una vigilia comunitaria para orar por las víctimas y sus familias.

"Todavía seguimos esperando respuestas. Hay familias destruidas y no sabemos por qué ocurrió esto", expresó Crystal Moldenhauer, residente de Longview, citada por AP, quien aseguró tener amigos desaparecidos dentro de la planta.

Las autoridades estatales también revelaron que la empresa había recibido denuncias relacionadas con seguridad laboral en marzo y mayo de este año. No obstante, el Departamento de Trabajo e Industrias de Washington aclaró que esas quejas no estaban relacionadas con el tanque que implosionó.

Según registros estatales, Nippon Dynawave —subsidiaria de la compañía japonesa Nippon Paper Group— ha sido multada con 3,400 dólares desde 2021 por distintas violaciones de salud y seguridad ocupacional.

El accidente ocurre pocos días después de otro incidente químico registrado en la costa oeste de Estados Unidos, donde miles de residentes del sur de California fueron evacuados debido a daños en un tanque de una planta aeroespacial.