Suicidios de inmigrantes bajo custodia de ICE alcanzan niveles récord durante gobierno de Trump

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 10 inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han muerto por suicidio desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, en medio de un fuerte aumento de la población detenida y denuncias sobre graves fallas en el sistema de detención migratoria en Estados Unidos.

Así lo reveló hoy una investigación de la agencia Associated Press (AP) publicada este miércoles, que documentó un incremento sin precedentes en las muertes por suicidio dentro de centros de detención administrados por ICE, cárceles de condados, prisiones federales y centros operados por contratistas privados.

De acuerdo con el reportaje, siete de esas muertes ocurrieron desde octubre pasado, convirtiéndose ya en el año fiscal con más suicidios registrados en la historia de ICE. Tradicionalmente, la agencia reportaba uno o ningún caso anual.

La investigación sostiene que el aumento supera incluso el crecimiento de la población detenida, que actualmente sobrepasa las 80 mil personas bajo custodia migratoria.

"Algo está saliendo profundamente mal desde la perspectiva de salud pública y salud mental", afirmó el epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco, Dr. Sanjay Basu, citado por AP. "Este es uno de esos aumentos repentinos y alarmantes".

Jóvenes hispanos entre las víctimas

Nueve de los 10 inmigrantes que murieron por suicidio eran hombres hispanos provenientes de países latinoamericanos, mientras que uno era ciudadano chino. La edad promedio era de apenas 32 años.

Aunque Trump ha insistido en describir a los inmigrantes detenidos como "los peores de los peores", la investigación encontró que siete de los fallecidos no tenían antecedentes de delitos violentos en Estados Unidos.

Entre las víctimas figura Brayan Rayo Garzón, un colombiano de 26 años y exmilitar, quien murió en abril de 2025 en una cárcel del condado de Phelps, en Misuri, tras permanecer aislado mientras padecía COVID-19.

Según documentos revisados por AP, Rayo pidió ayuda psicológica y suplicó poder hablar con su madre antes de morir. En notas escritas a mano en español, el joven expresó que sentía que ella estaba muy preocupada por él.

Menos de una hora después de entregar una de esas notas a un guardia, fue encontrado inconsciente en su celda con una sábana alrededor del cuello.

Denuncian fallas sistemáticas en centros de detención

La investigación de AP concluyó que múltiples centros de detención incumplieron las propias normas establecidas por ICE.

Entre las irregularidades documentadas figuran:

Retrasos en evaluaciones de salud mental.

Falta de supervisión de detenidos considerados de alto riesgo.

Uso de aislamiento prolongado.

Acceso a materiales que podían utilizarse para autolesionarse.

Deficiencias en traducción y comunicación para inmigrantes que no hablaban inglés.

Especialistas consultados por AP advirtieron que el aislamiento puede agravar sentimientos de desesperación e impotencia en personas detenidas.

El doctor Homer Venters, exdirector médico del sistema penitenciario de la ciudad de Nueva York, calificó el aumento de suicidios como "aterrador" y señaló que refleja fallas graves en los procesos iniciales de evaluación y atención médica.

Instalaciones bajo cuestionamiento

Cinco de las muertes ocurrieron en centros administrados por las empresas privadas CoreCivic y GEO Group, históricas contratistas de ICE. Otras ocurrieron en cárceles dirigidas por alguaciles y en instalaciones federales.

En Camp East Montana, en El Paso, Texas, inspectores de ICE detectaron 49 violaciones a las normas de detención, incluyendo fallas en controles para prevenir suicidios y acceso a herramientas peligrosas dentro del centro.

Además, llamadas al 911 revelaron múltiples intentos de suicidio adicionales en esas instalaciones.

Mexicanos encabezan cifras de fallecimientos bajo custodia

Según los datos revisados por AP, los inmigrantes mexicanos representan la mayoría de las muertes bajo custodia de ICE, con 14 casos registrados. Honduras figura en segundo lugar con cinco fallecimientos y Cuba con cuatro.

República Dominicana aparece en la posición número 12, con una muerte reportada bajo custodia migratoria.

DHS defiende condiciones en detención

La subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lauren Bis, aseguró a AP que los suicidios bajo custodia de ICE siguen siendo "extremadamente raros".

La funcionaria afirmó que los detenidos reciben atención médica integral, incluidos servicios de salud mental, y que el personal recibe capacitación anual en prevención de suicidios.

Sin embargo, la investigación sostiene que al menos tres de las instalaciones donde ocurrieron los suicidios tenían antecedentes de incumplimientos relacionados con atención médica y evaluaciones psicológicas.