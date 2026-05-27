Inicia juicio contra ICE por presuntos abusos y hacinamiento de inmigrantes en tribunal de NY

Un agente de ICE participa de un operativo migratorio en EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal federal de Manhattan iniciará este miércoles el juicio contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por presuntos malos tratos, hacinamiento y condiciones inhumanas contra inmigrantes detenidos en el edificio 26 de Federal Plaza, en Manhattan.

La demanda fue presentada por ocho inmigrantes con el respaldo de organizaciones defensoras de derechos civiles y migratorios, quienes alegan haber permanecido retenidos durante días e incluso semanas en instalaciones temporales que, según denuncian, no cuentan con condiciones adecuadas para estadías prolongadas.

La organización Make the Road New York aseguró que el proceso judicial busca responsabilizar a ICE por supuestas violaciones constitucionales relacionadas con las condiciones de detención dentro del edificio federal.

La audiencia está programada para las 9:30 de la mañana en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Denuncian hacinamiento y falta de atención médica

Demandantes expresaron a El Diario, que decenas de inmigrantes detenidos tras acudir a citas rutinarias de inmigración fueron mantenidos en espacios reducidos, obligados a dormir en el piso y privados de duchas, atención médica adecuada y acceso regular a medicamentos.

"Había gente que necesitaba sus medicamentos y no se los daban. El olor era terrible, no porque fuéramos sucios sino por las condiciones tan espantosas con las que nos trataban", relató uno de los inmigrantes detenidos en Federal Plaza.

Las denuncias también señalan que algunas personas permanecieron encerradas durante más de una semana en celdas diseñadas únicamente para retenciones temporales de pocas horas.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) afirmó previamente que el centro carece de camas, duchas y asistencia médica adecuada, pese al aumento de detenciones migratorias registradas desde el año pasado.

ICE niega acusaciones

A pesar de las denuncias y de varios videos difundidos públicamente, ICE negó haber sometido a los inmigrantes a condiciones inhumanas y calificó las acusaciones como "falsas".

No obstante, en septiembre de 2025, un tribunal emitió una orden preliminar que prohibió a ICE mantener detenidos en condiciones consideradas abusivas dentro de Federal Plaza.

La medida obligó a la agencia a mejorar ciertas condiciones básicas, incluyendo espacio mínimo por persona, acceso a productos de higiene, colchonetas para dormir y llamadas confidenciales con abogados.

Buscan una orden judicial permanente

La demanda colectiva es impulsada por la ACLU, Unión por las Libertades Civiles de Nueva York (Nyclu), Make the Road New York y el bufete Wang Hecker LLP.

Los abogados solicitarán ahora que el tribunal emita una orden judicial permanente para evitar futuros casos de hacinamiento y garantizar condiciones adecuadas para los inmigrantes detenidos en el edificio federal.

El caso surge en medio del endurecimiento de las políticas migratorias implementadas durante la administración del presidente Donald Trump y de las crecientes críticas de organizaciones defensoras de inmigrantes sobre las condiciones en centros de detención migratoria en Nueva York.