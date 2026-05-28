Adriano Espaillat se enfrentará en primarias a dominicana señalada por comentarios racistas en redes

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat, quien busca su quinta reelección como representante del Distrito 13 de Harlem, en Nueva York, se enfrentará a la candidata Darializa Ávila Chevalier en las primarias del Partido Demócrata, pautadas para el próximo 23 de junio.

De acuerdo con varias informaciones en las redes sociales de la candidata, Darializa Ávila Chevalier, de 31 años de edad, nació en el estado de Florida, es hija de padres dominicanos y pasó parte de su infancia en la República Dominicana. Posteriormente vivió en distintos lugares, incluyendo Venezuela, donde residió junto a su abuela.

Ambos dominicanos aspiran a representar el Distrito 13, que abarca Harlem, Washington Heights y parte del Bronx. Según datos del Censo de Estados Unidos, la demarcación cuenta con una población de más de un 50 % de hispanos, un 24 % de afroamericanos y un 17 % de blancos.

Espaillat ha recibido el respaldo de líderes comunitarios, representantes políticos, organizaciones y distintos sectores sociales. Mientras, la campaña de Ávila Chevalier se enfoca en el apoyo popular. "Jamás aceptará dinero de comités de acción política corporativos", afirma la página web de la candidata.

Ávila Chevalier también fue coordinadora de campaña en el Alto Manhattan y el Bronx del actual alcalde de Zohran Mamdani.

Señalamientos por publicaciones en redes

En los últimos días, la candidata dominicana de 31 años ha sido señalada por publicaciones realizadas en 2019 en X, antes Twitter, consideradas ofensivas y racistas contra mujeres blancas.

Según reportó el New York Post, la candidata respaldada por los Socialistas Democráticos de América tiene un historial de publicaciones en las que llegó a referirse a mujeres blancas como "mujeres colonizadoras feas".

Entre los mensajes atribuidos a Ávila Chevalier figuran:

"Hombres negros [emoji de apretón de manos] Hombres árabes fetichizando a mujeres colonizadoras feas".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/darializa-avila-chevalier-mamdani-backed-128536240-6f10335b.jpg

También publicó otro mensaje relacionado con una conversación en un restaurante Popeyes:

"Le abrí la puerta a una anciana blanca en Popeyes... Ella: ¿Es una camiseta de BDS? Yo: Sí. Ella: ¿Sabes lo que hacen con...? La puerta se cerró antes de que pudiera averiguar qué hacen".

El BDS hace referencia al movimiento BDS (Boycott, Divestment, and Sanctions), una campaña internacional crítica hacia Israel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/darializa-avila-chevalier-mamdani-backed-128438001726778-67f250a2.jpg

El Post también destacó algunas de las posiciones políticas defendidas por la candidata, entre ellas la abolición de las cárceles, el fin del apoyo militar de Estados Unidos a Israel y la eliminación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La candidata a representante es una ex activista antiisraelí de la Universidad de Columbia entre 2012 y 2016, donde trabajó con el grupo ahora suspendido Estudiantes por la Justicia en Palestina e inició el movimiento para desinvertir en Israel, según declaró a la DSA.

Convertida al islam

Darializa Ávila Chevalier afirma haberse convertido en el 2023 al islam, lo afirmó el pasado 6 de marzo durante un discurso pronunciado en el Centro Islámico Al-Khoei en Queens, dirigido por el radical jeque Fadhel Al-Sahlani, quien ha negado el Holocausto y elogiado los bárbaros ataques de Hamás del 7 de octubre.