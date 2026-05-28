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Mujeres dominicanas en España
Mujeres dominicanas en España

Index y Ministerio de la Mujer lanzan programa de liderazgo para mujeres dominicanas en España

La iniciativa incluye becas para 28 mujeres seleccionadas, enfocándose en habilidades de liderazgo y desarrollo de negocios

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    Index y Ministerio de la Mujer lanzan programa de liderazgo para mujeres dominicanas en España
    La ministra de la Mujer, Gloria Reyes Gómez, y la directora ejecutiva del Index y viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, embajadora Celinés Toribio. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), el Ministerio de la Mujer y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid firmaron este jueves un acuerdo de colaboración para impulsar la formación y el liderazgo de mujeres dominicanas residentes en España.

    De acuerdo con una nota de prensa, la iniciativa busca facilitar el acceso de dominicanas en el exterior a programas de capacitación orientados al liderazgo, el emprendimiento y el desarrollo profesional, con el objetivo de fortalecer su participación en espacios empresariales y sociales.

    El acuerdo fue suscrito en la Escuela de Igualdad Magaly Pineda, con la participación de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes Gómez, y la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del INDEX, Celinés Toribio.

    Como parte de la alianza, las instituciones desarrollarán el Programa Superior de Mujer y Liderazgo, dirigido a 28 mujeres emprendedoras que fueron seleccionadas tras un proceso de evaluación realizado por la Cámara de Comercio de Madrid y el INDEX durante cuatro meses de convocatoria.

    Detalles del Programa Superior de Mujer y Liderazgo

    El programa tendrá una duración de cuatro meses y combinará formación técnica, desarrollo personal y espacios de networking, con énfasis en liderazgo, gestión empresarial, comunicación, innovación y desarrollo de negocios.

    La Cámara de Comercio de Madrid, a través de su Escuela de Negocios, estará a cargo de impartir la formación especializada, con estándares alineados al entorno empresarial europeo.

    Las instituciones informaron que las participantes recibirán becas para acceder al programa, como parte de los esfuerzos para promover la equidad de género, el fortalecimiento del capital humano y la inserción laboral de la diáspora dominicana.

    El INDEX y el Ministerio de la Mujer destacaron que esta iniciativa forma parte de las acciones dirigidas a apoyar el desarrollo integral de las dominicanas en el exterior y fortalecer su liderazgo en los países donde residen.

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