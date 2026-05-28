Embajadora de EE. UU. en RD reafirma que no existe un derecho internacional al aborto

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, expresó públicamente su respaldo a la reincorporación de Estados Unidos a la Declaración de Consenso de Ginebra, una iniciativa internacional promovida por países con posturas conservadoras sobre el aborto, la familia y la soberanía nacional.

A través de una publicación en sus redes sociales, la diplomática afirmó sentirse orgullosa de que Estados Unidos retome su participación en dicha declaración en enero de 2025, junto a una coalición de 41 países comprometidos, según indicó, con "una visión que afirma la vida y la dignidad humana".

Campos aseguró que comparte junto al presidente Donald Trump los principios de promover la salud y el bienestar de las mujeres, proteger la vida en todas sus etapas y defender a la familia como base fundamental de la sociedad.

Asimismo, la embajadora reafirmó que, a su juicio, "no existe un derecho internacional al aborto" ni tampoco una obligación internacional para que los Estados financien o faciliten este procedimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/captura-de-pantalla-2026-05-28-a-las-102159am-f25a00f1.png Publicación de la embajadora de Estados Unidos, en sus redes sociales. (FUENTE EXTERNA)

Declaración de Consenso de Ginebra

En ese sentido, sostuvo que el consenso internacional de larga data reconoce el derecho soberano de cada nación a implementar programas, políticas y actividades conforme a sus propias leyes y prioridades nacionales.

La Declaración de Consenso de Ginebra fue impulsada originalmente en 2020 durante la primera administración de Trump y agrupa a países que defienden políticas provida y de protección a la familia tradicional.

Aunque el documento no tiene carácter vinculante, ha servido como plataforma diplomática para promover posiciones conservadoras en debates internacionales relacionados con salud reproductiva y derechos sexuales.