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declaración de consenso de ginebra
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Embajadora de EE. UU. en RD reafirma que no existe un derecho internacional al aborto

La declaración de consenso de ginebra agrupa a 41 países que defienden políticas provida y la protección de la familia tradicional

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    Embajadora de EE. UU. en RD reafirma que no existe un derecho internacional al aborto
    La embajadora estadounidense Leah Francis Campos.
    (FUENTE EXTERNA)

    La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, expresó públicamente su respaldo a la reincorporación de Estados Unidos a la Declaración de Consenso de Ginebra, una iniciativa internacional promovida por países con posturas conservadoras sobre el aborto, la familia y la soberanía nacional.

    A través de una publicación en sus redes sociales, la diplomática afirmó sentirse orgullosa de que Estados Unidos retome su participación en dicha declaración en enero de 2025, junto a una coalición de 41 países comprometidos, según indicó, con "una visión que afirma la vida y la dignidad humana".

    Campos aseguró que comparte junto al presidente Donald Trump los principios de promover la salud y el bienestar de las mujeres, proteger la vida en todas sus etapas y defender a la familia como base fundamental de la sociedad.

    • Asimismo, la embajadora reafirmó que, a su juicio, "no existe un derecho internacional al aborto" ni tampoco una obligación internacional para que los Estados financien o faciliten este procedimiento. 
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    Infografía
    Publicación de la embajadora de Estados Unidos, en sus redes sociales. (FUENTE EXTERNA)

    Declaración de Consenso de Ginebra

    En ese sentido, sostuvo que el consenso internacional de larga data reconoce el derecho soberano de cada nación a implementar programas, políticas y actividades conforme a sus propias leyes y prioridades nacionales.

    RELACIONADAS

    La Declaración de Consenso de Ginebra fue impulsada originalmente en 2020 durante la primera administración de Trump y agrupa a países que defienden políticas provida y de protección a la familia tradicional.

    Aunque el documento no tiene carácter vinculante, ha servido como plataforma diplomática para promover posiciones conservadoras en debates internacionales relacionados con salud reproductiva y derechos sexuales.

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