Embajadora de EE. UU. en RD reafirma que no existe un derecho internacional al aborto
La declaración de consenso de ginebra agrupa a 41 países que defienden políticas provida y la protección de la familia tradicional
La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, expresó públicamente su respaldo a la reincorporación de Estados Unidos a la Declaración de Consenso de Ginebra, una iniciativa internacional promovida por países con posturas conservadoras sobre el aborto, la familia y la soberanía nacional.
A través de una publicación en sus redes sociales, la diplomática afirmó sentirse orgullosa de que Estados Unidos retome su participación en dicha declaración en enero de 2025, junto a una coalición de 41 países comprometidos, según indicó, con "una visión que afirma la vida y la dignidad humana".
Campos aseguró que comparte junto al presidente Donald Trump los principios de promover la salud y el bienestar de las mujeres, proteger la vida en todas sus etapas y defender a la familia como base fundamental de la sociedad.
- Asimismo, la embajadora reafirmó que, a su juicio, "no existe un derecho internacional al aborto" ni tampoco una obligación internacional para que los Estados financien o faciliten este procedimiento.
Declaración de Consenso de Ginebra
En ese sentido, sostuvo que el consenso internacional de larga data reconoce el derecho soberano de cada nación a implementar programas, políticas y actividades conforme a sus propias leyes y prioridades nacionales.
La Declaración de Consenso de Ginebra fue impulsada originalmente en 2020 durante la primera administración de Trump y agrupa a países que defienden políticas provida y de protección a la familia tradicional.
Aunque el documento no tiene carácter vinculante, ha servido como plataforma diplomática para promover posiciones conservadoras en debates internacionales relacionados con salud reproductiva y derechos sexuales.