Casi 10,000 dominicanos obtuvieron la nacionalidad española en 2025

Imagen ilustrativa de un pasaporte español, documento que pueden obtener los extranjeros. ( ARCHIVO )

Un total de 9,915 dominicanos obtuvieron la nacionalidad española en 2025, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, en un año que marcó la cifra más alta de nacionalizaciones en más de una década.

De acuerdo con los datos oficiales del INE, un total de 299,732 extranjeros, en su mayoría latinoamericanos, adquirieron la nacionalidad española en 2025, lo que representa un aumento de 18.7 % respecto al año anterior.

Las cifras colocan a República Dominicana entre los diez países con más ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española el año pasado, junto a naciones como Colombia, Venezuela, Honduras, Perú y Cuba.

Otros países

Las nacionalidades de origen más frecuentes fueron:

Marruecos: 42,114

Colombia: 37,712

Venezuela: 36,271

Honduras: 20,745

Perú: 15,920

Cuba: 14,390

Ecuador: 13,689

Argentina: 11,291

Nicaragua: 8,951

En resumen, entre las 10 primeras nacionalidades de origen, 9 eran latinoamericanas, mientras que las principales regiones de adquisición fueron Cataluña y Madrid.

Más facilidades

Las autoridades españolas señalaron que los ciudadanos latinoamericanos tienen más facilidades para adquirir la nacionalidad española, y les bastan dos años de residencia. Para muchos existe además la vía de los antepasados españoles.

Estos datos se conocen en medio de un proceso de regularización extraordinario de inmigrantes lanzado por el Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, que prevé que se acojan al mismo más de medio millón de personas que, con el tiempo, podrían aspirar a la nacionalidad.

En ese sentido, el año de llegada más frecuente de las personas que adquirieron nacionalidad española el año pasado fue 2019, "es decir, tardaron unos seis años en adquirir la nacionalidad española", según el INE.

Este organismo dispone de datos públicos de obtención de nacionalidades desde 2013, y desde entonces no se habían nacionalizado tantas personas como en 2025.

Por ejemplo, en 2020 fueron 126,000 personas, y en 2015 unas 114,000.

Actualmente, España cuenta con casi 50 millones de habitantes, de los cuales 7.3 millones son extranjeros, según cifras oficiales del INE del primer trimestre de 2026.