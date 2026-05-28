×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Nacionalidad española
Nacionalidad española

Casi 10,000 dominicanos obtuvieron la nacionalidad española en 2025

España cuenta con casi 50 millones de habitantes, de los cuales 7.3 millones son extranjeros

    Expandir imagen
    Casi 10,000 dominicanos obtuvieron la nacionalidad española en 2025
    Imagen ilustrativa de un pasaporte español, documento que pueden obtener los extranjeros. (ARCHIVO)

    Un total de 9,915 dominicanos obtuvieron la nacionalidad española en 2025, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, en un año que marcó la cifra más alta de nacionalizaciones en más de una década.

    De acuerdo con los datos oficiales del INE, un total de 299,732 extranjeros, en su mayoría latinoamericanos, adquirieron la nacionalidad española en 2025, lo que representa un aumento de 18.7 % respecto al año anterior.

    Las cifras colocan a República Dominicana entre los diez países con más ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española el año pasado, junto a naciones como Colombia, Venezuela, Honduras, Perú y Cuba.

    Otros países

    Las nacionalidades de origen más frecuentes fueron: 

    • Marruecos: 42,114
    • Colombia: 37,712
    • Venezuela: 36,271
    • Honduras: 20,745
    • Perú: 15,920
    • Cuba: 14,390
    • Ecuador: 13,689
    • Argentina: 11,291
    • Nicaragua: 8,951

    En resumen, entre las 10 primeras nacionalidades de origen, 9 eran latinoamericanas, mientras que las principales regiones de adquisición fueron Cataluña y Madrid.

    RELACIONADAS

    Más facilidades

    Las autoridades españolas señalaron que los ciudadanos latinoamericanos tienen más facilidades para adquirir la nacionalidad española, y les bastan dos años de residencia. Para muchos existe además la vía de los antepasados españoles.

    Estos datos se conocen en medio de un proceso de regularización extraordinario de inmigrantes lanzado por el Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, que prevé que se acojan al mismo más de medio millón de personas que, con el tiempo, podrían aspirar a la nacionalidad.

    En ese sentido, el año de llegada más frecuente de las personas que adquirieron nacionalidad española el año pasado fue 2019, "es decir, tardaron unos seis años en adquirir la nacionalidad española", según el INE.

    Este organismo dispone de datos públicos de obtención de nacionalidades desde 2013, y desde entonces no se habían nacionalizado tantas personas como en 2025.

    Por ejemplo, en 2020 fueron 126,000 personas, y en 2015 unas 114,000.

    Actualmente, España cuenta con casi 50 millones de habitantes, de los cuales 7.3 millones son extranjeros, según cifras oficiales del INE del primer trimestre de 2026.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.