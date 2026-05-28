Washington entra en fase de recuperación de cuerpos tras implosión de tanque químico con 11 muertos

Las autoridades del estado de Washington confirmaron este jueves que la explosión e implosión de un tanque químico en una fábrica de papel de la empresa Nippon Dynawave dejó al menos 11 muertos, en lo que ya es considerado el accidente industrial más mortífero en la historia moderna del estado, según reportó Telemundo 47.

El incidente ocurrió la mañana del martes en la planta ubicada en Longview, cuando un tanque que almacenaba alrededor de 900,000 galones de "licor blanco" —una sustancia química utilizada para procesar pulpa de papel— colapsó parcialmente y liberó cientos de miles de galones de productos altamente cáusticos.

Las autoridades informaron que ya no esperan encontrar sobrevivientes y que las labores pasaron oficialmente de una operación de rescate a una misión de recuperación de cuerpos.

"A partir de esta mañana, hemos declarado que este incidente pasa de ser una operación de rescate a una de recuperación", anunció Scott Goldstein, jefe de bomberos del condado de Cowlitz.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, calificó el hecho como una tragedia histórica para el estado.

"Nos estamos preparando para afrontar lo que podría ser la tragedia industrial más mortífera en la historia moderna del estado de Washington", expresó Ferguson durante una conferencia de prensa.

Además de las personas desaparecidas, siete trabajadores permanecen hospitalizados con distintas lesiones. Un bombero que resultó herido fue atendido y posteriormente dado de alta.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran el enorme tanque esférico parcialmente destruido y deformado hacia uno de sus costados, con una gran abertura provocada por la implosión.

Según explicaron los equipos de emergencia, el tanque contenía una mezcla de hidróxido de sodio, sulfuro de sodio y carbonato disódico, componentes utilizados para convertir astillas de madera en pulpa para fabricar papel.

Impacto ambiental y medidas de seguridad

Goldstein indicó que el tanque se encontraba aproximadamente al 60% de su capacidad al momento del accidente y que entre 550,000 y 570,000 galones de sustancias químicas se derramaron tras el colapso.

Las autoridades también confirmaron contaminación en áreas cercanas al río Columbia, aunque aseguraron que no existe riesgo para el suministro de agua potable de la ciudad. El gobernador informó además que cerca de una docena de peces muertos fueron encontrados en un dique cercano.

Debido al riesgo de nuevos derrumbes y a la presencia de químicos altamente peligrosos, las labores de búsqueda y recuperación avanzan lentamente y bajo estrictas medidas de seguridad.

Testimonios familiares y acciones oficiales

Para apoyar las operaciones, la Guardia Nacional de Washington desplegó 46 miembros especializados, incluidos equipos de monitoreo ambiental y descontaminación.

Entre las víctimas confirmadas se encuentra Gilbert Bernal, de 52 años, quien trabajaba en la planta junto a su hijo Eli Bernal.

"Era un día como cualquier otro", dijo Geovana Bernal-Ferguson, hija del trabajador fallecido. "Nunca imaginamos que algo así pudiera ocurrir".

Su hermano Eli relató que, tras la explosión, una enorme nube cubrió completamente el área.

"Era simplemente esa gran nube de vapor; estaba por todas partes", describió.

La familia señaló que Gilbert Bernal fue trasladado inicialmente al hospital en estado crítico, pero murió poco después.

"Nos dijeron que se mantuvo muy sereno, lo cual era muy propio de mi papá", expresó su hija.

Las autoridades informaron que, conforme sean recuperados, los cuerpos deberán pasar por un proceso de descontaminación antes de ser identificados oficialmente por la Oficina del Forense del condado de Cowlitz.

El Departamento de Trabajo del estado confirmó que existen varias inspecciones abiertas relacionadas con la planta de Nippon Dynawave, mientras que la Junta de Seguridad Química e Investigación de Peligros de Estados Unidos abrió una investigación federal para determinar las causas del accidente.

Nippon Dynawave, subsidiaria estadounidense de la empresa japonesa Nippon Paper Industries, emplea a unas 550 personas en Washington.