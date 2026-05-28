Explosión e incendio en edificio de apartamentos en Dallas deja tres muertos, incluido un niño

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por KDFW FOX 4, muestra un gran incendio en un complejo de apartamentos en Dallas, el jueves 28 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Una explosión seguida de un incendio arrasó este jueves un edificio de apartamentos en Dallas, Texas, dejando al menos tres personas muertas, entre ellas un niño, y otras cinco heridas, según informaron las autoridades. La agencia AP reportó que el siniestro ocurrió mientras los bomberos respondían a una fuga de gas en el área.

El incendio se produjo en un complejo residencial de dos plantas ubicado en el sector Oak Cliff, al sur del centro de Dallas. Una densa columna de humo negro podía verse a varios kilómetros de distancia.

De acuerdo con AP, Jason Evans, portavoz del Departamento de Bomberos de Dallas, explicó que las labores de búsqueda continuaban durante la noche y no descartó que pudieran encontrarse más víctimas entre los escombros.

“Esto fue enorme”, dijo Evans al referirse al incendio.

Las autoridades señalaron que menos de la mitad del edificio había sido inspeccionada manualmente y que algunas áreas requerirían excavaciones para completar la búsqueda.

Según AP, los bomberos acudieron inicialmente tras recibir un reporte de fuga de gas. Sin embargo, la explosión ocurrió antes de que lograran controlar la situación.

“Teníamos refuerzos en camino”, dijo Mark Berry, subjefe del Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas. “Pero la explosión ya había ocurrido”.

La empresa Atmos Energy informó en un comunicado que, según datos preliminares, un equipo de construcción ajeno a la compañía habría dañado un gasoducto cercano al edificio afectado.

Reacciones y testimonios de residentes y autoridades

Mientras los equipos de emergencia removían restos calcinados y sofocaban focos de incendio, familiares y amigos de residentes intentaban localizar a sus seres queridos.

Kacee Proctor, residente del edificio, contó que su madre había percibido olor a gas el día anterior, aunque en ese momento no le dio importancia.

“Llevo varias horas sentada ahí llorando. No sé qué hacer. Esto es todo lo que tengo”, dijo Proctor, señalando la ropa que llevaba puesta.

La mujer explicó que no se encontraba en el apartamento al momento de la explosión y que su gata quedó atrapada dentro del edificio.

AP también reportó que las autoridades habilitaron un centro de reunificación familiar en una escuela secundaria cercana para asistir a los desplazados y familiares de las víctimas.

“No contesta el teléfono”, dijo Frances Rizo, quien buscaba desesperadamente a una amiga residente en el edificio varias horas después de la explosión.

Testigos describieron el impacto de la detonación como un fuerte estruendo que hizo temblar viviendas y negocios cercanos. “Estaba sentado en el sofá viendo la televisión cuando de repente salieron volando cosas de las paredes”, relató Julie Jensen, vecina del sector.

Otro residente de la zona, Sal De La Rosa, aseguró que sintió cómo el edificio donde trabajaba se sacudió tras la explosión. “Sentimos que el edificio tembló un poco”, dijo De La Rosa.

Las autoridades mantienen cerrada el área mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.