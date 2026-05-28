Sentencian a dominicano a 40 años de prisión por asesinato de cuatro personas en Nueva York

Randy Santos, acusado de asesinar a cuatro personas desamparadas en medio un supuesto brote psicótico. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de origen dominicano que mató a cuatro personas sin hogar en las calles de Nueva York en 2019 fue sentenciado el jueves a una pena de al menos 40 años de prisión, informaron las autoridades.

Detalles del ataque y condena

Randy Rodríguez, de 31 años, nacido en República Dominicana, era también un habitante de calle cuando atacó a varias personas que dormían en la intemperie Chinatown, en el centro de Manhattan, el 5 de octubre de 2019.

La condena significa que, tras un mínimo de 40 años de prisión, podrá solicitar la libertad condicional, que le será concedida o no. En caso contrario, Santos podría permanecer en prisión hasta el final de sus días.

El hombre usó una barra de metal para golpear mortalmente a las cuatro víctimas y dejó con heridas de gravedad a una quinta.

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Reacciones oficiales y contexto legal

Los abogados de Rodríguez argumentaron que el hombre tenía un largo historial de adicción a las drogas y que sufría de esquizofrenia en el momento de los ataques. Sin embargo, los jurados rechazaron los argumentos y determinaron que actuó con pleno conocimiento.

"Los escalofriantes asesinatos cometidos (...) sacudieron la Ciudad de Nueva York", dijo en un comunicado Alvin Bragg, fiscal del distrito, luego de que se conociera el veredicto del jurado.

Agregó que Rodríguez "demostró un desprecio atroz por la vida de sus víctimas, que estaban completamente indefensas e incapaces de protegerse".