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Tiroteo en El Bronx
Tiroteo en El Bronx

Es dominicana la joven baleada en la cara frente a un parque infantil en El Bronx

Familia de la joven dominicana exige justicia y respuestas tras el tiroteo que ocurrió a la medianoche

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    Es dominicana la joven baleada en la cara frente a un parque infantil en El Bronx
    La joven dominicana Reyna Cáceres, asesinada en El Bronx. (FUENTE EXTERNA)

    La dominicana Reyna Cáceres fue identificada por sus familiares como la joven que resultó baleada la madrugada de este jueves frente a un parque infantil en El Bronx, informó la cadena de noticias Telemundo.

    Cáceres, de 23 años, recibió un disparo en la cabeza alrededor de las 12:11 de la madrugada frente al parque Acqueduct Lands Playground, ubicado en el vecindario de University Heights.

    • De acuerdo con las autoridades, la joven recibió un impacto de bala en el ojo izquierdo mientras se encontraba en el lugar. Tras el incidente, fue trasladada de emergencia a un hospital de la zona, donde posteriormente fue declarada muerta.

    "Me paré del piso miré por la ventana, ya la muchacha estaba tirada en el piso", declaró a Telemundo una de las testigos luego de escuchar varias balas.

    Los familiares de la dominicana exigen justicia.

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    Investigación en curso

    Hasta la mañana de este jueves, la Policía de Nueva York no había ofrecido detalles sobre las circunstancias que rodearon el tiroteo ni había divulgado información sobre posibles sospechosos relacionados con el caso.

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