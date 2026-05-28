La aerolínea JetBlue aseguró este jueves que la cancelación de las rutas entre el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey y los destinos de Santo Domingo y Punta Cana respondió a una estrategia para reforzar la conectividad entre Florida y República Dominicana tras la salida de Spirit de ese mercado.

La información fue ofrecida a Diario Libre por Marty St. George, presidente de la aerolínea, quien explicó que el avión que anteriormente operaba desde Newark, fue reasignado a vuelos desde Fort Lauderdale hacia Santiago y Santo Domingo debido a la alta demanda existente en Florida.

"Debido a la salida de Spirit de ese mercado, la ruta entre Florida y República Dominicana quedó con poca oferta y necesitábamos agregar más asientos", afirmó St. George.

Indicó que JetBlue está enfocada en mantener tarifas bajas y que la mejor forma de hacerlo es aumentando la capacidad de asientos disponibles.

"Con la pérdida de esa capacidad desde Florida, quisimos volver a agregarla", sostuvo.

JetBlue anunció la semana pasada que a partir del 8 de julio de 2026 la ruta que ofrecía servicios entre el Aeropuerto Internacional Newark Libery y Santo Domingo y Punta Cana.

En julio de 2022, JetBlue había anunciado la compra de la aerolínea Spirit Airlines por 3,800 millones de dólares, con la que se convertirían en quinta aerolínea más grande de Estados Unidos, contaría con 77 millones de clientes y ostentaría el 9 % de la cuota de mercado estadounidense.

En marzo de 2024, tras la oposición y bloqueo del Departamento de Justicia por infringir las leyes antimonopolio, la aerolínea renunció a la compra que Spirit, que dos años después se declaró en bancarrota, cerrado todas sus operaciones.

Una decisión difícil

Aunque reconoció que la eliminación de la ruta desde Newark fue una "decisión difícil", aseguró que el mercado de Florida es más grande y presenta una demanda mayor.

"Lamentamos la pérdida del servicio desde Newark, pero el mercado de Florida es mucho más grande y creemos que existe una demanda mucho mayor allí. Fue una decisión difícil, pero creemos que fue la mejor opción para los viajeros", expresó.

Según explicó, la expansión desde Florida representa entre 350 y 400 asientos adicionales diarios hacia República Dominicana.

El ejecutivo destacó además la importancia del mercado dominicano para JetBlue, al recordar que República Dominicana fue el primer destino internacional de la aerolínea.

"En 2004 iniciamos operaciones en Santiago y en 2007 comenzamos operaciones en Santo Domingo", señaló.

Asimismo, afirmó que la fuerte presencia de dominicanos en Estados Unidos y el atractivo turístico de destinos como Punta Cana y Puerto Plata convierten al país en un mercado natural para la compañía.

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