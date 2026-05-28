JetBlue presenta "Quisqueya la Bluebella", su primera aeronave inspirada en la República Dominicana

"El primer vuelo de JetBlue fuera de Estados Unidos fue la República Dominicana, así de importante es este mercado para nosotros", fueron las palabras de Marty St. George, presidente de la aerolínea, al presentar "Quisqueya la Bluebella", la nueva aeronave que surcará los cielos diariamente con la bandera tricolor.

Se trata de la primera aeronave de bandera estadounidense inspirada en la República Dominicana, con un diseño creado por el artista Willy Gómez, reconocido muralista por ilustraciones como "Negrura Tropical", del restaurante Maraca, en la Zona Colonial, entre otros trabajos dentro y fuera del país.

"La inspiración es bastante evidente. Tomé la esencia y elementos de los que representa la República Dominicana y reflejarlo visualmente, en este caso nuestra música, la flora y la fauna, la Cigua Palmera, la zona colonial. Son en esencia, las partes más icónicas que se pueden representar del país", dijo Gómez a Diario Libre.

Presentación de la aeronave

La presentación de la aeronave se realizó este jueves en el marco del 19 aniversario de operaciones de la aerolínea en la República Dominicana, la cual actualmente lidera el mercado aeronáutico entre el país y Estados Unidos, con 45 vuelos diarios desde los principales aeropuertos dominicanos.

"Estoy orgulloso de ver una aeronave norteamericana con el nombre de Quisqueya la bella. Cada detalle, cada color reflejan la esencia de nuestra identidad y demuestra la importancia que tiene la República Dominicana dentro de la red de JetBlue", dijo Héctor Porcella, presidente de la Junta de Aviación Civil.

Entre los presentes también se encontraban la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos; Igor Rodríguez, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), y otros representantes de la industria de la aviación en el país.

"Quisqueya la Bluebella" realizará su primer vuelo esta tarde hacia la ciudad de Nueva York, la ruta más importante de la aerolínea, desde donde volará diariamente hacia República Dominicana.