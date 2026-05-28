Funcionarios de Trump minimizan huelga de hambre de migrantes y amenazan con alimentarlos a la fuerza

Centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey. ( FUENTE EXTERNA )

Las declaraciones de dos de los principales responsables de la política migratoria del presidente Donald Trump encendieron aún más la polémica alrededor del centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, donde migrantes retenidos denuncian malas condiciones, falta de higiene y alimentación insuficiente.

Mientras activistas y legisladores demócratas aseguran que varios detenidos mantienen una huelga de hambre desde el pasado viernes, funcionarios de la administración Trump rechazaron las denuncias y defendieron el manejo del centro operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, minimizó las protestas de los migrantes y afirmó que quienes rechazan la comida lo hacen porque exigen "comida étnica".

"Bueno, pueden regresar a su país y conseguir la comida que quieran", declaró Mullin este miércoles durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. "Lo cierto es que les estamos dando las calorías que necesitan. Esto no es un hotel de lujo", agregó.

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, el centro Delaney Hall tiene capacidad para unas 1,000 personas, aunque actualmente alberga alrededor de 300 detenidos.

Amenazan con alimentarlos a la fuerza

Las declaraciones de Mullin se producen un día después de que Tom Homan, encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, advirtiera que el Gobierno buscaría una orden judicial para alimentar a la fuerza a los migrantes en huelga si las autoridades consideran que su salud corre peligro.

"Las huelgas de hambre nunca funcionan. No vamos a cambiar lo que hacemos porque alguien se declare en huelga de hambre", afirmó Homan durante una entrevista en Fox News.

El funcionario insistió en que, de empeorar la situación, las autoridades intervendrán. "Los alimentaremos a la fuerza", aseguró.

Legisladores denuncian condiciones deficientes

La controversia sobre Delaney Hall se intensificó durante el fin de semana, cuando se registraron protestas frente al centro de detención y dos personas fueron arrestadas. Durante los disturbios, el senador demócrata Andy Kim fue alcanzado por gas pimienta.

Kim y el congresista Rob Menéndez Jr. lograron ingresar al recinto el sábado tras insistir durante días en obtener acceso. Ambos denunciaron haber encontrado condiciones deficientes dentro de las instalaciones.

"Estas no son las personas que Donald Trump dice que intentaban encerrar", declaró Kim, quien aseguró haber encontrado incluso a una mujer embarazada que, según dijo, no estaba recibiendo atención médica adecuada.

El senador demócrata pidió además el cierre de Delaney Hall y acusó a ICE de actuar fuera de la ley.

Posteriormente, Mullin criticó la presencia de legisladores en las protestas y sugirió que los miembros del Congreso "probablemente no deberían haber estado allí".

Kim respondió en redes sociales defendiendo su actuación y aseguró que volvería a hacerlo "para mantener a la gente a salvo".