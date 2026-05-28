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disparo en El Bronx
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Mujer muere tras recibir disparo en la cabeza frente a parque infantil en El Bronx

El tiroteo ocurrió en la madrugada, y la policía aún no ha identificado a los sospechosos

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    Mujer muere tras recibir disparo en la cabeza frente a parque infantil en El Bronx
    Parque Acqueduct Lands Playground, donde ocurrió el suceso. (FUENTE EXTERNA)

    Una joven de 23 años murió la madrugada de este jueves tras recibir un disparo en la cabeza frente a un parque infantil en El Bronx, informó la Policía de Nueva York, en un caso reportado por Telemundo 47.

    La víctima fue identificada como Reyna Cáceres. El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:11 de la madrugada frente al parque Acqueduct Lands Playground, ubicado en el vecindario de University Heights.

    Según las autoridades, la joven recibió un impacto de bala en el ojo izquierdo mientras se encontraba en el lugar. Tras el incidente, fue trasladada de emergencia a un hospital de la zona, donde posteriormente fue declarada muerta.

    RELACIONADAS

    Investigación en curso

    • Hasta la mañana de este jueves, la Policía de Nueva York no había ofrecido detalles sobre las circunstancias que rodearon el tiroteo ni había divulgado información sobre posibles sospechosos relacionados con el caso. 

    La investigación continúa en curso.

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