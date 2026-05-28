Sara Emperatriz, una dominicana de 33 años que fue dada en adopción cuando era bebé y posteriormente llevada a España, logró encontrarse a su familia biológica oriunda de Constanza, luego de publicar un video en redes sociales solicitando ayuda para localizarlos.

La joven compartió el audiovisual el pasado 25 de mayo, donde explicó que nació el 14 de septiembre de 1992 en el hospital de Constanza y que llevaba años intentando encontrar información sobre sus familiares biológicos.

En el video, Sara indicó que su madre biológica se llama Albanelia Sánchez Caraballo y que, según le explicó su familia adoptiva, su madre tenía alrededor de 31 años cuando fue dada en adopción. Además, señaló que tiene entre siete y ocho hermanos, incluyendo un hermano mellizo.

"Simplemente quiero conocer mis raíces, poder conocer a mi familia, sobre todo a mi hermano mellizo", expresó la joven desde España.

Tras viralizarse la publicación en distintas plataformas digitales, medios de comunicación y creadores de contenido comenzaron a compartir la información para ayudar a identificar a la familia de Sara en República Dominicana.

Reencuentro de Sara con su familia biológica

Al día siguiente de difundirse el caso, Sara confirmó a través de otro audiovisual que había logrado contactar a su familia.

"He encontrado por fin a mi familia. Ya he podido hablar con ellos y el reencuentro con mi mamá ha sido para mí muy emocionante", expresó.

Sara aseguró que no guarda resentimientos hacia su madre biológica y afirmó sentirse agradecida por la vida que tuvo junto a su familia adoptiva en España.

"Yo no la juzgo. Cada uno pasa circunstancias en su vida. Yo he tenido una vida maravillosa", manifestó.

La dominicana explicó que actualmente reside en España junto a sus hijos y que deberá organizar su viaje antes de viajar a La República Dominicana para conocer personalmente a toda su familia biológica.

De acuerdo con la información difundida tras el encuentro, Sara fue entregada en adopción siendo recién nacida en República Dominicana y posteriormente trasladada a España, donde creció durante más de tres décadas mientras mantenía la esperanza de encontrar a sus raíces y familiares en Constanza.