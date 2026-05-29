Incendio en tren de Amtrak paraliza servicios en Penn Station y provoca caos ferroviario en NY

Uno de los trenes de Amtrak, circulando en las vías. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio registrado en un tren de Amtrak durante la madrugada de este viernes provocó extensos retrasos y cancelaciones en los servicios ferroviarios que conectan a Nueva Jersey con la ciudad de Nueva York, afectando a miles de pasajeros que utilizan diariamente la estación Penn Station.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 a. m. en uno de los túneles bajo el río Hudson, cerca de la vía 11 de New York Penn Station. Según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el fuego afectó vehículos de mantenimiento utilizados por un contratista de Amtrak.

Cerca de 100 bomberos y personal de emergencia respondieron al incendio en la zona de la calle 31, entre la Séptima y Octava avenida, en Midtown Manhattan. Las autoridades informaron que cinco civiles fueron evaluados por equipos de emergencia médica (EMS).

Hasta el momento no se ha precisado la gravedad de las lesiones.

Aunque el fuego fue controlado antes de las 6:00 de la mañana, los daños causados al sistema eléctrico y a la infraestructura ferroviaria generaron importantes interrupciones en el servicio durante la hora pico matutina.

Amtrak informó que los trenes entre Nueva Jersey y Nueva York, así como las rutas hacia el sur del país, permanecerían suspendidos al menos hasta la tarde de este viernes. Mientras tanto, el servicio hacia puntos al norte y este de Nueva York opera de manera limitada.

Impacto en el servicio ferroviario y medidas adoptadas

NJ TRANSIT rail service is experiencing significant impacts due to an earlier Amtrak track car fire in one of the Hudson River tunnels. Impacts are expected to last through the morning rush hour.



For details, visit https://t.co/JxpVIAdTE3 pic.twitter.com/joFoGP1Ju2 — NJ TRANSIT (@NJTRANSIT) May 29, 2026

"Pedimos disculpas sinceras por las molestias que esto pueda ocasionar", expresó Amtrak en un comunicado, agregando que se están ofreciendo cambios de reservaciones y reembolsos a los pasajeros afectados mientras continúan las labores para restablecer el servicio normal.

Por varias horas, el servicio de NJ Transit también estuvo suspendido, obligando a implementar desvíos y programas de aceptación recíproca de boletos en otros sistemas de transporte.

El Long Island Rail Road (LIRR), que inicialmente había suspendido parte de sus operaciones en Penn Station, anunció que el servicio completo fue restablecido alrededor de las 7:00 a. m., aunque algunos problemas técnicos continuaban provocando cancelaciones aisladas.

Videos captados en las afueras de Penn Station mostraban una densa columna de humo saliendo de los túneles mientras paramédicos y personal de emergencia permanecían preparados con camillas ante posibles víctimas.

Las autoridades continúan investigando las causas del incendio.