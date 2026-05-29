Testigos dicen atacante disparó directamente contra dominicana asesinada en un parque de El Bronx

La joven dominicana Reyna Cáceres, asesinada en El Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

La dominicana Reyna Cáceres, de 23 años, compartía junto a su novio y otros jóvenes en las calles del sector University Heights, en El Bronx, cuando un hombre armado abrió fuego en medio del grupo y le disparó directamente en el ojo izquierdo, provocándole la muerte.

El tiroteo ocurrió poco después de las 12:10 de la madrugada del jueves en los alrededores de Aqueduct Avenue, cerca de un parque infantil y una escuela primaria, según informó la Policía de Nueva York (NYPD).

Vecinos relataron que el ambiente era de música y bebidas cuando repentinamente comenzaron los disparos. Tras el ataque, el sospechoso huyó de la escena con el arma en las manos.

"Sonaron primero tres tiros y luego vi cuando el muchacho le disparó dos veces más a la joven en la cabeza", contó una vecina en declaraciones recogidas por Univision Nueva York.

Oficiales que respondieron a una llamada de emergencia encontraron a Cáceres gravemente herida en el suelo. La joven fue trasladada al hospital Saint Barnabas, donde posteriormente fue declarada muerta.

Reacciones familiares y comunitarias

En el parque todavía permanecían botellas de alcohol, vasos, una bocina, una hielera y otros objetos utilizados durante la actividad, que terminó convertida en una escena de crimen acordonada por la policía.

Familiares de la víctima dijeron estar devastados por lo ocurrido. Su abuela aseguró que no entiende por qué le arrebataron la vida a Reyna mientras disfrutaba de la fiesta junto a otros jóvenes.

"Era una muchacha de buen corazón, siempre alegre", expresó entre lágrimas, María, abuela de la víctima.

Carlos Lugo, suegro de la joven, también pidió justicia y exigió el arresto del responsable.

"Que hagan lo que tienen que hacer, que lo apresen y que esa persona pague por lo que hizo", dijo en declaraciones recogidas por Univision Nueva York.

Vecinos informaron que el sospechoso es un joven vestido completamente de negro, con una edad estimada de 19 a 20 años, y que según lo que pudieron presenciar este fue de frente a Cáceres y disparo como si ella era el objetivo principal.

Hasta el momento no se han realizado arrestos.

Mientras la investigación continúa, residentes de University Heights denunciaron que las fiestas callejeras en el área frecuentemente terminan en violencia y expresaron preocupación por la seguridad en el vecindario.

La policía mantiene presencia reforzada en la zona y revisa cámaras de vigilancia para tratar de identificar al responsable.