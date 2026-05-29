Zohran Mamdani da la espalda a los candidatos dominicanos en primarias de Nueva York

Composición de fotos del congresista Adriano Espaillat, el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani y el aspirante a congresista Antonio Reynoso. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha dado la espalda a candidatos dominicanos que competirán en las próximas primarias del Partido Demócrata, previstas para el 23 de junio.

Mamdani ha decidido respaldar a aspirantes vinculados al ala socialista del partido que desafiarán a figuras demócratas consolidadas en la Gran Manzana, entre ellas los dominicanos Adriano Espaillat y Antonio Reynoso.

El giro del alcalde comenzó a evidenciarse a finales de enero, cuando expresó su apoyo a Claire Valdez, quien aspira a representar el Distrito 7, que abarca sectores de Brooklyn y Queens. En esa misma demarcación también busca la nominación Antonio Reynoso.

Valdez, de 36 años, representa una nueva generación de dirigentes de izquierda vinculados al movimiento los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés), mientras que Reynoso, de 43 años, encarna un liderazgo progresista más institucional, construido a través de alianzas dentro del Partido Demócrata durante más de dos décadas.

La legisladora fue una de las primeras figuras políticas en respaldar la candidatura de Mamdani cuando este aún era poco conocido en la política neoyorquina. Ahora espera capitalizar el entusiasmo generado por el movimiento político que impulsó al actual alcalde hasta la Alcaldía de Nueva York.

Por su parte, Mamdani expresó ayer jueves, su apoyo por la candidata de origen dominicano Darializa Ávila Chevalier, una nueva joven aspirante de carácter socialista que busca representar el Distrito 13 frente al veterano político Adriano Espaillat, quien cuenta con nueve años en el escaño.

El alcalde destacó en el programa "El briefing with Jen Psaki" el activismo de Ávila Chevalier para "conseguir la liberación de nuestros vecinos de la custodia indebida de ICE (Servicio de Inmigración)" y en la primera línea "de la batalla por la asequibilidad" en la Gran Manzana.

Ávila Chevalier fue coordinadora de campaña en el Alto Manhattan y El Bronx de Mamdani.

Reacciones de los candidatos dominicanos ante el apoyo de Mamdani

De acuerdo con el New York Times, Mamdani afirmó cuando fue electo como alcalde que apoyaría a Espaillat en su reelección.

Espaillat ha recibido el respaldo de líderes comunitarios, representantes políticos, organizaciones y distintos sectores sociales. Mientras, la campaña de Ávila Chevalier se enfoca en el apoyo popular. "Jamás aceptará dinero de comités de acción política corporativos", afirma la página web de la candidata.

"El año pasado, Zohran Mamdani mostró al país entero que el poder del pueblo puede vencer a una máquina. Estoy encantada de tener su apoyo. Espero luchar por nuestra visión compartida de una Nueva York más asequible, una en la que invertimos en nuestras comunidades, no en las bombas en el extranjero, en el Congreso", dijo la aspirante en X.

Espaillat, de 71 años, que representa al Alto Manhattan y parte de El Bronx en la Cámara de Representantes desde 2017, indicó -en un comunicado- que "Mamdani tiene derecho a respaldar al candidato de su elección" pero que los votantes tienen la última palabra y aseguró que tiene el respaldo de líderes demócratas de Nueva York.