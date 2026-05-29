Hijos de migrantes también podrán recibir hasta $1,000 con "Cuentas Trump"

Los hijos de padres migrantes nacidos en Estados Unidos durante 2025 y 2028, podrán beneficiarse de las llamadas "Cuentas Trump", un programa de inversión que otorgará hasta $1,000 dólares a menores elegibles, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Según informó El Diario NY, la abogada experta en inmigración Kathia Quirós explicó que los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 califican para el beneficio siempre que hayan nacido en territorio estadounidense y tengan número de Seguro Social.

"No importa si los papás son ciudadanos, residentes o indocumentados. Lo importante es que el niño haya nacido dentro de territorio de EE. UU.", afirmó Quirós en declaraciones citadas por Telemundo.

Detalles del programa de Cuentas Trump

Las cuentas comenzaron a estar disponibles desde este jueves y forman parte de la ley fiscal conocida como "One, Big, Beautiful Bill Act" (Obba), promulgada el pasado 4 de julio.

De acuerdo con información del Servicio de Rentas Internas (IRS), el Departamento del Tesoro depositará automáticamente una contribución inicial de $1,000 a partir del próximo 4 de julio para los menores que cumplan con los requisitos y tengan una cuenta activa.

Para abrir la cuenta, el padre, madre o tutor legal debe acceder a su cuenta del IRS mediante ID.me y completar el Formulario 4547.

El programa establece que la cuenta quedará a nombre del menor, aunque el padre o tutor será el custodio hasta que el beneficiario cumpla 18 años.

Además del depósito inicial, las familias podrán aportar hasta $5,000 anuales para aumentar el crecimiento de los fondos.

Beneficios adicionales y contribuciones

Según detalla El Diario NY, al cumplir la mayoría de edad, el joven podrá utilizar el dinero para estudios, compra de vivienda u otros fines permitidos bajo las ventajas fiscales de una cuenta IRA tradicional.

La legislación también contempla depósitos benéficos adicionales. Una donación de $6,250 millones de la Fundación Michael & Susan Dell financiará aportes de $250 para niños elegibles en determinados códigos postales de bajos ingresos.

El IRS explicó que esos depósitos estarán disponibles para unos 25 millones de menores de 10 años o menos que residan en zonas con ingresos medios inferiores a $150,000 anuales.

Asimismo, otras organizaciones y programas privados podrían realizar contribuciones adicionales dependiendo de criterios específicos de elegibilidad.

El programa también aplicaría a menores nacidos en Puerto Rico, debido a que las personas nacidas en la isla son ciudadanos estadounidenses.