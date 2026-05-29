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Hijos de migrantes también podrán recibir hasta $1,000 con "Cuentas Trump"

El programa de Cuentas Trump permite a los menores realizar aportes anuales de hasta $5,000 para su futuro

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    Hijos de migrantes también podrán recibir hasta $1,000 con "Cuentas Trump"
    Inversión financiera. (FUENTE EXTERNA)

    Los hijos de padres migrantes nacidos en Estados Unidos durante 2025 y 2028, podrán beneficiarse de las llamadas "Cuentas Trump", un programa de inversión que otorgará hasta $1,000 dólares a menores elegibles, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

    Según informó El Diario NY, la abogada experta en inmigración Kathia Quirós explicó que los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 califican para el beneficio siempre que hayan nacido en territorio estadounidense y tengan número de Seguro Social.

    "No importa si los papás son ciudadanos, residentes o indocumentados. Lo importante es que el niño haya nacido dentro de territorio de EE. UU.", afirmó Quirós en declaraciones citadas por Telemundo.

    Detalles del programa de Cuentas Trump

    Las cuentas comenzaron a estar disponibles desde este jueves y forman parte de la ley fiscal conocida como "One, Big, Beautiful Bill Act" (Obba), promulgada el pasado 4 de julio.

    De acuerdo con información del Servicio de Rentas Internas (IRS), el Departamento del Tesoro depositará automáticamente una contribución inicial de $1,000 a partir del próximo 4 de julio para los menores que cumplan con los requisitos y tengan una cuenta activa.

    Para abrir la cuenta, el padre, madre o tutor legal debe acceder a su cuenta del IRS mediante ID.me y completar el Formulario 4547.

    El programa establece que la cuenta quedará a nombre del menor, aunque el padre o tutor será el custodio hasta que el beneficiario cumpla 18 años.

    Además del depósito inicial, las familias podrán aportar hasta $5,000 anuales para aumentar el crecimiento de los fondos.

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    Beneficios adicionales y contribuciones

    Según detalla El Diario NY, al cumplir la mayoría de edad, el joven podrá utilizar el dinero para estudios, compra de vivienda u otros fines permitidos bajo las ventajas fiscales de una cuenta IRA tradicional.

    La legislación también contempla depósitos benéficos adicionales. Una donación de $6,250 millones de la Fundación Michael & Susan Dell financiará aportes de $250 para niños elegibles en determinados códigos postales de bajos ingresos.

    El IRS explicó que esos depósitos estarán disponibles para unos 25 millones de menores de 10 años o menos que residan en zonas con ingresos medios inferiores a $150,000 anuales.

    Asimismo, otras organizaciones y programas privados podrían realizar contribuciones adicionales dependiendo de criterios específicos de elegibilidad.

    El programa también aplicaría a menores nacidos en Puerto Rico, debido a que las personas nacidas en la isla son ciudadanos estadounidenses.

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