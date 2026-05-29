Huelga de hambre en cárcel migratoria de Nueva Jersey llega a su séptimo día

Al menos seis manifestantes fueron arrestados tras una serie de enfrentamientos con agentes federales de inmigración frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, donde activistas denuncian supuestos abusos, malas condiciones y una huelga de hambre por parte de los inmigrantes detenidos en las instalaciones.

De acuerdo con información de la Agencia AP, las protestas se intensificaron el miércoles por la noche y continuaron el jueves, mientras grupos de manifestantes intentaban bloquear entradas y salidas del centro de detención administrado por la empresa privada GEO Group.

Videos difundidos en redes sociales muestran a manifestantes, muchos utilizando máscaras antigás y coberturas faciales, formando cadenas humanas y utilizando objetos como cubos de basura, colchones viejos y paraguas a modo de barricadas improvisadas frente a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En las imágenes también se observa a agentes federales con cascos y chalecos tácticos utilizando gas pimienta para dispersar a la multitud, mientras algunos oficiales golpeaban y empujaban a los manifestantes para despejar el paso de vehículos.

¿Qué denuncian los manifestantes y familiares sobre Delaney Hall?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que aproximadamente seis personas fueron arrestadas por presuntamente agredir a agentes del orden.

Familiares de los detenidos y organizaciones defensoras de inmigrantes denunciaron que las condiciones dentro del centro se han deteriorado gravemente y aseguraron que varias personas detenidas iniciaron una huelga de hambre debido a la falta de alimentos adecuados y atención médica.

"La situación en Delaney Hall está directamente relacionada con condiciones inhumanas generalizadas", afirmó Amol Sinha, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nueva Jersey (Aclu-NJ).

Reacciones oficiales y acciones en Delaney Hall

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, también criticó el manejo del centro y aseguró que funcionarios estatales de salud no pudieron completar una inspección total de las instalaciones porque el acceso fue limitado.

Por su parte, GEO Group confirmó que se produjo un altercado físico dentro del centro entre personas detenidas, lo que obligó al personal a implementar medidas de control, incluyendo el "uso limitado de agentes químicos".

Sin embargo, la compañía negó las acusaciones sobre malas condiciones y calificó las denuncias como parte de "una campaña coordinada y con motivaciones políticas" contra la aplicación de las leyes migratorias federales.

El Departamento de Seguridad Nacional también negó previamente reportes sobre huelgas de hambre, abusos o condiciones inadecuadas dentro del centro.

Mientras tanto, congresistas demócratas de Nueva York realizaron una visita de supervisión a Delaney Hall el miércoles. Los representantes Jerry Nadler, Daniel Goldman y Adriano Espaillat denunciaron las condiciones en las que permanecen los inmigrantes detenidos, incluyendo pequeñas porciones de comida —algunas en mal estado— y necesidades médicas desatendidas.