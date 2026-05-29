Mamdani destituye al sheriff de NY y nombra a exteniente como reemplazo

El alcalde de la ciudad de New York City, Zohran Mamdani. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, destituyó al sheriff Anthony Miranda y designó en su lugar al exteniente de la Policía de Nueva York (NYPD) y denunciante Edwin Raymond, en medio de controversias e investigaciones que rodeaban la gestión de Miranda.

La oficina del alcalde confirmó el jueves el cambio de liderazgo en la Oficina del Sheriff de la ciudad. Según medios locales, la decisión ocurre luego de que Miranda enfrentara llamados a renunciar por parte de su propio sindicato y múltiples investigaciones federales y municipales vinculadas a su administración.

Mamdani elogió públicamente a Raymond tras anunciar su nombramiento.

"Edwin Raymond representa el tipo de servidor público que los neoyorquinos merecen: una persona con principios, valiente y profundamente comprometida con la justicia", expresó el alcalde en un comunicado.

Perfil y declaraciones del nuevo sheriff Edwin Raymond

Raymond trabajó durante 15 años en el NYPD y se convirtió en una figura conocida tras presentar una demanda contra el departamento, alegando que los oficiales eran obligados a cumplir cuotas ilegales de arrestos y citaciones judiciales mensuales.

Además, el nuevo sheriff escribió un libro sobre sus experiencias dentro de la policía y publicó en 2016 un artículo en New York Times Magazine titulado "La lucha de un policía negro contra el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD)", donde denunció prácticas internas del cuerpo policial.

"Estoy agradecido de formar parte de la administración del alcalde Mamdani como nuevo sheriff de la ciudad", expresó Raymond tras el anuncio.

El funcionario también destacó sus raíces como hijo de inmigrantes haitianos criado en East Flatbush, Brooklyn.

"Experimenté tanto los desafíos de seguridad pública que enfrentan las comunidades trabajadoras como las desigualdades que muchas veces debilitan la confianza en el gobierno. Espero continuar ese trabajo ayudando a construir una ciudad más segura, justa y responsable para todos los neoyorquinos", afirmó.

Anthony Miranda había sido nombrado sheriff en 2022. Durante su gestión fue investigado por el Departamento de Investigación de la ciudad (DOI) por supuestas irregularidades relacionadas con operativos contra smoke shops ilegales y el manejo de dinero y evidencias incautadas.

Además, el año pasado el DOI determinó que instructores de investigaciones y armas de fuego de la academia de alguaciles auxiliares no contaban con certificaciones estatales requeridas.

La Oficina del Sheriff depende del Departamento de Finanzas de la ciudad y supervisa procesos legales relacionados con leyes judiciales, acciones civiles y propiedades.

La oficina del alcalde informó que se espera un anuncio formal este viernes.