Mamdani evalúa respaldar rival de Adriano Espaillat y desata polémica en la comunidad dominicana

El congresista Adriano Espaillat y el alcalde de NY, Zohran Mamdani. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, estaría considerando respaldar a Darializa Avila Chevalier, una joven dominicana, organizadora y socialista democrática que desafía su compatriota, el congresista Adriano Espaillat en las primarias demócratas por el Distrito 13 de Nueva York, de acuerdo con un reporte publicado por The New York Times.

El medio señaló que Mamdani analiza la posibilidad de apoyar a Avila Chevalier, de 32 años, en medio del crecimiento que ha mostrado su campaña en el Alto Manhattan y El Bronx, zonas que forman parte del distrito representado por Espaillat.

Según el reporte, el alcalde había prometido previamente apoyar la reelección de Espaillat, luego de que el congresista respaldara su candidatura tras la primaria demócrata a la alcaldía de Nueva York. El congresista fue uno de los defensores de Mamdani en su campaña a la alcadía, quien incluso desfiló en el Dominican Day Parade del año 2025 y fue el invitado de honor del desayuno que realiza Espaillat cada año en torno al desfile.

Personas familiarizadas con las conversaciones indicaron al NYT que Mamdani ha reconsiderado su posición debido al impulso que ha ganado la candidata socialista.

El anuncio ha provocado reacciones en contra dentro de la comunidad dominicana, quienes ven el hecho como una traición política hacia Espaillat.

"Hace unos meses, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, hablaba del congresista Adriano Espaillat como un aliado clave y celebraba públicamente su respaldo. Hoy, el mismo Mamdani decidió apoyar a una activista radical y sin experiencia legislativa que busca destronar al primer dominicano elegido al Congreso", expresó un activista de la comunidad.

Posible impacto del respaldo de Mamdani

The New York Times destacó que una eventual adhesión del alcalde podría transformar la contienda, movilizando votantes jóvenes y progresistas en unas elecciones primarias que se prevén de baja participación y que se celebrarán el próximo 23 de junio.

Espaillat, de 71 años, enfrenta una de las competencias electorales más cerradas de su carrera política frente a Avila Chevalier, casi cuatro décadas menor que él y miembro de los Socialistas Democráticos de América (DSA).

El periódico también reseñó que el congresista dominicano-estadounidense ha intensificado su presencia en las calles y actividades comunitarias mientras busca fortalecer su campaña de reelección.

"Estoy creciendo cada día. Estoy en las calles, tocando puertas y trabajando fuerte", dijo Espaillat en declaraciones citadas por el medio, donde aseguró que ganará ampliamente la contienda.

Crecimiento de la campaña de Avila Chevalier

Por su parte, Avila Chevalier afirmó que su campaña tiene "viento a favor" y sostuvo que el respaldo comunitario podría llevarla a una victoria sorpresiva.

The New York Times indicó además que la campaña de Avila Chevalier ha ganado fuerza financiera y organizativa en las últimas semanas, recibiendo apoyo de grupos progresistas como Justice Democrats, organización vinculada al ascenso político de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Mientras tanto, organizaciones alineadas con el Caucus Hispano del Congreso anunciaron nuevas inversiones económicas para respaldar la candidatura de Espaillat en la recta final de la campaña.

La publicación también señaló que el crecimiento de Avila Chevalier ha generado un intenso debate político dentro del distrito, marcado por temas como inmigración, vivienda, la guerra en Gaza y el futuro del liderazgo progresista en Nueva York.