NJ Transit reanuda servicio tras incendio en Penn Station, pero persisten retrasos en trenes

La parada de la calle 34, Penn Station en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El servicio de NJ Transit fue restablecido este viernes luego del incendio registrado durante la madrugada en un tren de trabajo de Amtrak cerca de Penn Station, aunque las autoridades advirtieron que continúan los retrasos de hasta 60 minutos y posibles cancelaciones debido a daños en la infraestructura ferroviaria.

Según informó Telemundo, el incendio ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada en uno de los túneles bajo el río Hudson y afectó vehículos de mantenimiento de un contratista de Amtrak.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) indicó que cerca de 100 bomberos respondieron a la emergencia en la zona de la calle 31, entre la Séptima y Octava avenida, en Midtown Manhattan. Cinco civiles fueron evaluados por equipos médicos en el lugar.

Aunque el fuego fue controlado antes de las 6:00 de la mañana, el incidente provocó daños en el cableado aéreo y en parte de la infraestructura utilizada por Amtrak, generando interrupciones masivas en el servicio ferroviario entre Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York durante la hora pico.

Impacto en el servicio ferroviario y medidas adoptadas

NJ Transit informó que, aunque los trenes volvieron a operar, se mantienen retrasos significativos y cancelaciones en varias rutas.

Además, el servicio Midtown Direct continúa siendo desviado hacia Hoboken. Los pasajeros pueden utilizar sus boletos y pases en autobuses de NJ Transit, líneas privadas y el sistema PATH en Newark Penn Station, Hoboken y la estación de la calle 33 en Manhattan.

Por su parte, el Long Island Rail Road (LIRR) reanudó el servicio completo hacia Penn Station alrededor de las 7:00 a. m., aunque algunos problemas técnicos continuaban provocando cancelaciones aisladas.

Amtrak informó que el servicio hacia y desde Nueva York seguía operando de manera limitada mientras continúan las reparaciones. La agencia también anunció opciones de reprogramación y reembolsos automáticos para los pasajeros afectados.

"Pedimos disculpas sinceras por las molestias que esto pueda ocasionar", expresó Amtrak en un comunicado citado por Telemundo.

Videos grabados en las afueras de Penn Station mostraban densas columnas de humo saliendo de los túneles mientras equipos de emergencia permanecían en el área con camillas y equipos de rescate.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó el incendio y Amtrak mantiene abierta una investigación.