Nueva medida migratoria podría llevar a deportación a solicitantes de asilo que no paguen cuota anual

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis). ( FUENTE EXTERNA )

Este viernes entró en vigor una nueva regla migratoria que establece que los solicitantes de asilo en Estados Unidos podrían perder sus casos y enfrentar procesos de deportación si no pagan una tarifa anual impuesta por el gobierno federal.

La medida, implementada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), obliga a quienes tengan solicitudes de asilo pendientes a pagar 102 dólares cada año mientras esperan una decisión sobre su caso.

Según informó Telemundo 47, Uscis indicó que los solicitantes tendrán un plazo de 30 días desde que reciban la notificación oficial para realizar el pago correspondiente.

La agencia advirtió que quienes incumplan con esta obligación enfrentarán graves consecuencias migratorias, incluyendo el rechazo automático de sus solicitudes de asilo.

Además, al quedar sin un estatus migratorio válido, las personas afectadas podrían ser colocadas en procesos de deportación.

Impacto en permisos de trabajo

La nueva disposición también impacta los permisos de trabajo asociados a las solicitudes de asilo. USCIS señaló que:

Se negarán los Formularios I-765 pendientes, utilizados para solicitar autorización de empleo.

Las autorizaciones de trabajo ya aprobadas serán canceladas de manera inmediata.

De acuerdo con la información difundida por Telemundo 47, la tarifa anual fue creada el año pasado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras la aprobación de la legislación conocida como "One Big Beautiful Bill", con el objetivo de generar más fondos para operativos migratorios.

Uscis aseguró que notificará individualmente a los solicitantes sobre las fechas de vencimiento para el pago de la cuota anual.