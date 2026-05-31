Adriano Espaillat resta importancia a respaldos del alcalde de Nueva York en las primarias

El congresista dominicano Adriano Espaillat aseguró que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tiene el derecho de respaldar a cualquier candidato para las elecciones primarias del Partido Demócrata, a celebrarse el próximo 23 de junio.

Espaillat afirmó por medio de un comunicado que quienes definen la carrera para ganar son los votantes.

"El alcalde Mamdani tiene derecho a respaldar al candidato de su elección, pero un respaldo no define una carrera; los votantes sí", expresó el congresista.

Las declaraciones del veterano político de 71 años se producen luego de que Mamdani expresara públicamente su respaldo a candidatos alineados al ala socialista del Partido Demócrata, en los que incluye a la también dominicana Darializa Ávila Chevalier, una joven política que busca arrebatarle la nominación a Espaillat para representar el Distrito 13 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Ambos dominicanos aspiran a representar el Distrito 13, que abarca Harlem, Washington Heights y parte del Bronx. Según datos del Censo de Estados Unidos, la demarcación cuenta con una población de más del 50 % de hispanos, 24 % de afroamericanos y 17 % de blancos.

Espaillat señaló que continuará enfocado en el trabajo de campo y en el contacto directo con los residentes del distrito durante la campaña electoral.

"Seguiré haciendo lo que siempre he hecho: escuchar a los votantes, recorrer cada rincón del distrito y ganarme su confianza encontrándome con ellos donde están, mientras lucho por los temas que más les importan", agregó.

De acuerdo con el periódico The New York Times, Mamdani afirmó, cuando fue electo como alcalde, que apoyaría a Espaillat en su reelección.

Apoyo de varios sindicatos

Espaillat ha recibido el respaldo de líderes comunitarios, representantes políticos, organizaciones y distintos sectores sociales, entre los que se encuentran: la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el líder de los demócratas Jeffries.

Las primarias demócratas están programadas para el próximo 23 de junio y serán observadas de cerca debido al creciente peso político de Mamdani dentro del sector progresista del partido, así como a los desafíos que enfrentan varios dirigentes demócratas tradicionales ante una nueva generación de candidatos respaldados por movimientos de izquierda.