Familia dominicana denuncia pariente fue cremado sin autorización en Washington Heights

La familia del dominicano José Daniel Díaz Felipe denunció que una funeraria de Nueva York les entregó un cadáver equivocado durante el velatorio y les informó posteriormente que los restos de su pariente habrían sido cremados por error.

Los hechos ocurrieron en la funeraria Ortiz, ubicada en la avenida Broadway con la calle 190, en Washington Heights, una zona con una amplia comunidad dominicana en Manhattan.

Según relató la hija de Díaz Felipe, el error fue descubierto cuando se disponían a dar el último adiós a Díaz Felipe y abrieron el féretro durante el velatorio.

"Una experiencia tan fuerte, tan dolorosa, inimaginable como fue esta experiencia de venir a darle el último adiós a tu padre y encontrarte con un cadáver que no es tu papá. Es algo que ni en películas tú crees que puede pasar, es demasiado fuerte", expresó Jacinta Díaz, hija del fallecido.

Los familiares describieron a José Daniel Díaz Felipe como un hombre respetado por su comunidad, que llevó una vida honorable y dejó huellas positivas a través de sus acciones, gestos de solidaridad y apoyo a quienes lo rodeaban.

De acuerdo con Telemundo, los representantes de la funeraria les ofrecieron disculpas y atribuyeron lo ocurrido a un error lamentable. Sin embargo, también les informaron que, aparentemente, el cuerpo de su ser querido habría sido cremado.

Reacciones y posibles acciones legales de la familia

La explicación no ha sido suficiente para los parientes, quienes consideran que el incidente les causó un profundo daño en medio de su proceso de duelo.

Los familiares indicaron que actualmente evalúan emprender acciones legales contra la funeraria por lo ocurrido y exigen una investigación que permita esclarecer cómo se produjo la supuesta confusión de los cuerpos.