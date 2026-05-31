Reconocen a Franklin García Fermín en Miami por sus aportes a la educación superior dominicana

El doctor Franklin García Fermín, exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y exministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), fue reconocido por el Consulado General de la República Dominicana en Miami y las autoridades de la ciudad de Doral, Florida, por su trayectoria académica y sus aportes al fortalecimiento de la educación superior dominicana.

Reconocimientos otorgados a Franklin García Fermín en Miami

Según un comunicado de prensa, durante un acto celebrado en Miami, las autoridades destacaron la labor desarrollada por García Fermín en el ámbito universitario y en la gestión pública, especialmente durante los más de cinco años que estuvo al frente del Mescyt.

El cónsul dominicano en Miami, Gilberto Minaya Báez, resaltó las iniciativas impulsadas por el académico para ampliar las oportunidades educativas, fortalecer la investigación científica y promover la internacionalización de la educación superior en el país.

Asimismo, la comisionada de la ciudad de Doral, Digna Cabral, entregó un reconocimiento especial al exfuncionario en honor a su destacada trayectoria profesional y sus contribuciones al desarrollo educativo nacional.

"Hoy distinguimos a una personalidad que ha dedicado gran parte de su vida al fortalecimiento de la educación y a la formación de generaciones de profesionales, contribuyendo al desarrollo de su país", expresó Cabral durante la ceremonia.

Al agradecer las distinciones, García Fermín afirmó que los reconocimientos representan un incentivo para continuar trabajando en favor de la educación y el desarrollo de la República Dominicana.

"Los aportes realizados a la educación dominicana durante los últimos años han sido posibles gracias a la visión del presidente Luis Abinader, quien cree firmemente en la educación como motor fundamental del desarrollo económico, social y humano de la República Dominicana", manifestó.

Las distinciones otorgadas por el Consulado Dominicano en Miami y la ciudad de Doral reconocen una trayectoria de varias décadas dedicada a la docencia universitaria, la gestión académica y el servicio público, áreas en las que García Fermín ha mantenido una activa participación en favor del sistema de educación superior dominicano.

Testimonios y presencia de autoridades en la ceremonia

Al acto asistieron representantes de los sectores académico, empresarial, político y profesional de la comunidad dominicana e hispana en el sur de Florida.

Entre los presentes estuvieron Vanessa Mendoza, directora de Miami Dade College; Jairo Castro, director de Admisiones de Centurion International University; José Alejandro Aybar, canciller de UNICARIBE; la periodista Rose Mary Santana, de Diario Las Américas; Soraya Aguavivas; Kelvin Cruz, director del IDAC en Miami, y Aliña García, supervisora de Elecciones del Condado Miami-Dade.