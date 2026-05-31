Acusan de asesinato a hombre por la muerte de tres personas en una comunidad rural de Hawái

Policía arresta a un hombre en Hawái. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Hawái acusaron formalmente a un hombre de 36 años por la muerte de tres personas en una remota comunidad de la Isla Grande, un caso que ha causado alarma entre los residentes de una zona conocida por su estilo de vida alternativo y comunitario.

El Departamento de Policía de Hawái informó que Jacob Daniel Baker fue acusado el sábado de asesinato en primer y segundo grado por los homicidios de tres hombres hallados muertos esta semana en la región de Puna.

Según las autoridades, Baker permanece detenido sin derecho a fianza y tiene previsto comparecer ante un tribunal este lunes. Hasta el momento se desconoce si cuenta con representación legal.

Los cargos fueron presentados dos días después de que agentes policiales lo arrestaran tras una intensa búsqueda en la Isla Grande de Hawái.

La primera víctima identificada fue Robert Shine, de 69 años, cuyo cuerpo fue encontrado el lunes parcialmente sumergido en un estanque de cemento, informó la Policía.

Al día siguiente fue localizado el cadáver de un hombre de 79 años, identificado por amigos como Chitta Morse, a pocos cientos de metros del lugar donde fue hallado Shine.

Horas más tarde, las autoridades encontraron a una tercera víctima, John Carse, de 69 años, en una propiedad situada a unos 31 kilómetros del lugar donde aparecieron los otros dos cuerpos.

Hasta el momento, la Policía no ha revelado cuál pudo haber sido el motivo de los asesinatos.

El jefe policial Reed Mahuna explicó que los investigadores no han encontrado vínculos directos entre las víctimas, salvo que dos de ellas residían cerca una de la otra.

Además de los cargos por asesinato, Baker enfrenta acusaciones por robo con allanamiento de morada, robo de vehículos y daños a la propiedad.

Comunidad en alerta

Los homicidios han generado preocupación entre los habitantes de Puna, una región caracterizada por sus paisajes tropicales, extensos campos de lava y residentes que suelen vivir fuera de la red eléctrica tradicional, intercambiando trabajo por alojamiento.

Stephen Shaffer, residente de la zona, declaró que Baker había trabajado para su exesposa realizando labores como trepar cocoteros en una finca dedicada al cultivo de frutas, a cambio de hospedaje.

Según Shaffer, tras varios meses de convivencia, su exesposa solicitó una orden de alejamiento al sentirse amenazada por Baker.

Otro residente, Donald Hyatt, amigo de la exesposa de Shaffer y de dos de las víctimas, aseguró que Baker abandonó la propiedad hace meses, pero regresó recientemente alegando supuestos "derechos de ocupación" y profiriendo amenazas.

Los registros judiciales indican que, pocos días antes de los asesinatos, dos mujeres solicitaron órdenes de alejamiento temporales contra Baker, alegando amenazas y acoso.

Sin embargo, un juez rechazó ambas solicitudes al considerar que no existían pruebas suficientes para sustentar las acusaciones.

Documentos judiciales también muestran que Baker ha sido mencionado en más de 20 casos durante las últimas dos décadas, la mayoría relacionados con infracciones de tránsito. En gran parte de esos procesos actuó sin abogado y se representó a sí mismo.

Las autoridades continúan investigando los hechos mientras intentan determinar las circunstancias que rodearon los tres homicidios.