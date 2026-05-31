Familia que viajaba a una boda muere en accidente de autobús en Virginia; conductor enfrenta cargos

Esta fotografía, facilitada por la Policía Estatal de Virginia, muestra el lugar de un accidente fatal en el que se vio involucrado un autobús en la Interestatal 95 cerca de Quantico, Virginia, el viernes 29 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Una familia de cuatro integrantes que viajaba desde Massachusetts hacia una boda en Carolina del Sur murió en un accidente de tránsito provocado por un autobús en Virginia, un hecho por el que el conductor enfrenta cargos de homicidio involuntario, informaron las autoridades a la agencia AP.

Las víctimas fueron identificadas como Dmitri Doncev, de 45 años; su esposa, Ecaterina Doncev, de 44; y sus hijos Emily y Mark. La familia se dirigía a una boda de familiares y transportaba un vehículo cargado de postres caseros preparados para la celebración.

De acuerdo con AP, el accidente ocurrió alrededor de las 2:35 de la madrugada del viernes en la Interestatal 95, en el condado de Stafford, cuando varios vehículos redujeron la velocidad debido a una zona de construcción.

Según la Policía Estatal de Virginia, un autobús impactó una camioneta Chevrolet Suburban, que posteriormente chocó contra un automóvil Acura en el que viajaban los Doncev.

En el siniestro también murió Priscilla Mafalda, de 25 años y residente de Worcester, Massachusetts, quien viajaba en la camioneta.

Además de las víctimas mortales, varias personas resultaron heridas. De acuerdo con Mary Washington Healthcare, una de ellas permanecía en estado crítico, mientras que la mayoría ya había sido dada de alta.

Conductor acusado

Las autoridades identificaron al conductor del autobús como Jing S. Dong, de 48 años y residente de Staten Island, Nueva York.

Dong fue acusado de dos cargos de homicidio involuntario, aunque las autoridades indicaron que podrían presentarse más cargos a medida que avance la investigación.

La Fiscalía del Condado de Stafford informó que el conductor permanece bajo custodia mientras recibe tratamiento por lesiones sufridas en el accidente y que un magistrado ordenó su detención sin derecho a fianza.

Según la fiscalía, existen indicios suficientes para concluir preliminarmente que Dong conducía de manera negligente.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) también investiga el accidente. El miembro de la junta Tom Chapman señaló que las evidencias apuntan a que el autobús circulaba a gran velocidad al momento del impacto.

"Parece bastante claro que, si hubo algún frenado, fue mínimo, debido a la velocidad y la gravedad de la colisión", afirmó Chapman.

El autobús transportaba pasajeros desde Nueva York hacia Carolina del Norte y era operado por la empresa E&P Travel Inc.

Una familia rumbo a una celebración

Familiares describieron a los Doncev como personas trabajadoras y muy unidas. Dmitri ejercía como enfermero en el Holyoke Medical Center, mientras que Ecaterina se desempeñaba como estilista.

Según relató su familiar Carolina Bublik, Ecaterina dedicó varios días a preparar los postres que serían servidos durante la boda familiar prevista para este domingo en Carolina del Sur.

La pareja emigró a Estados Unidos desde Moldavia en 2008 y se estableció en Greenfield, Massachusetts.

Bublik explicó que Dmitri viajaba en un vehículo separado del de su hermano Iuri y que ambos intentaban mantenerse cerca durante el trayecto.

"En algún momento se separaron", contó. "Dmitri dijo: ´Adelante, yo los alcanzo después´. Fue una gran sorpresa cuando Iuri llegó a la casa. Dmitri debería haber llegado casi al mismo tiempo. Cuando su coche no apareció y no contestaba el teléfono, la familia empezó a preocuparse".

Lo que sería una celebración familiar se transformó en una jornada de duelo para los seres queridos de la familia Doncev, quienes ahora se preparan para despedir a cuatro de sus integrantes.