Desvían vuelo de United Airlines por pasajero conflictivo que tuvo que ser reducido a bordo

Un avión de United Airlines se eleva hacia el cielo. ( FUENTE EXTERNA )

Un vuelo de United Airlines con destino a Minneapolis fue desviado la noche del viernes a Wisconsin después de que un pasajero protagonizara un incidente de seguridad a bordo y tuviera que ser reducido por agentes del orden que viajaban en la aeronave.

El vuelo 2005 de United cubría la ruta entre Chicago y Minneapolis cuando la tripulación decidió aterrizar en el Aeropuerto Regional del Condado de Dane, en Madison, para atender la situación, informó la aerolínea.

"El vuelo 2005 de United, que cubría la ruta de Chicago a Minneapolis, aterrizó sin problemas en Madison, Wisconsin, para solucionar un problema de seguridad relacionado con un pasajero conflictivo", indicó un portavoz de la compañía en declaraciones enviadas a The Associated Press.

Según la portavoz del aeropuerto, Carrie Springer, los agentes de la ley que se encontraban a bordo lograron controlar rápidamente al pasajero antes del aterrizaje.

Una vez en tierra, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Dane abordaron la aeronave y retiraron al individuo. La investigación quedó en manos de las autoridades federales.

De acuerdo con grabaciones del control de tráfico aéreo revisadas por AP, un miembro de la tripulación informó a los controladores que la situación tomó algún tiempo, aunque confirmó que los agentes presentes en el vuelo habían logrado reducir al pasajero.

El Boeing 737 transportaba a 147 pasajeros y seis miembros de la tripulación. United Airlines informó que no se registraron personas heridas durante el incidente.

Testigo relata momentos de tensión

Uno de los pasajeros, identificado como Mike Rundle, dijo a AP que el hombre parecía tener unos 70 años y que algunos viajeros comentaban que lucía confundido.

Según su relato, el pasajero se puso de pie cuando el avión aún estaba en la pista de aterrizaje en Chicago. Los auxiliares de vuelo le solicitaron que regresara a su asiento y posteriormente preguntaron por el sistema de intercomunicación si alguien hablaba ruso.

Rundle explicó que poco después escuchó un alboroto y observó a varios hombres escoltando al pasajero de regreso a su asiento.

"No vi con claridad lo que pasó, pero la persona sentada a mi lado en el pasillo dijo que lo vio intentar alcanzar a una azafata y que hicieron falta varios hombres para sujetarlo", declaró.

El pasajero agregó que el hombre permaneció tranquilo durante el resto del trayecto y que fue esposado al llegar a Madison.

"El ambiente general era tranquilo y la tripulación de vuelo hizo un gran trabajo gestionando todo", afirmó.

Tras la intervención de las autoridades, el vuelo reanudó su recorrido y aterrizó en Minneapolis durante las primeras horas del sábado.