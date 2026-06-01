Adolescente es acusada de apuñalar tres caballos durante competencia ecuestre en Las Vegas

Varios coches pasan frente al South Point Hotel, Casino & Spa en Las Vegas, el 4 de septiembre de 2017. ( FUENTE EXTERNA )

Una adolescente de 17 años fue arrestada y acusada de apuñalar a tres caballos de competición durante un evento ecuestre celebrado en Las Vegas, informaron las autoridades y los organizadores de la actividad.

De acuerdo con la agencia AP, el incidente ocurrió la madrugada del sábado en el South Point Hotel, Casino & Spa, un complejo ubicado a unos 13 kilómetros del Strip de Las Vegas que alberga uno de los principales centros ecuestres de la ciudad.

Según el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, los agentes acudieron al lugar tras recibir una denuncia sobre un caballo herido y, al llegar, confirmaron que tres animales presentaban lesiones causadas por arma blanca.

Investigación y arresto

La investigación fue asumida por la división de crueldad animal, cuyos detectives identificaron como sospechosa a una adolescente que tenía acceso a los establos donde permanecían los caballos.

La joven enfrenta 12 cargos relacionados con mutilación y tortura de animales, además de tres cargos por destrucción maliciosa de propiedad privada, según informaron las autoridades.

Los tres caballos recibieron atención médica inmediata por parte del veterinario asignado al evento y se espera que se recuperen completamente.

Sin embargo, los organizadores indicaron que las heridas podrían impedir que compitan nuevamente en el corto plazo.

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Los hechos ocurrieron durante una competencia organizada por la Asociación Nacional de Caballos de Barriles (NBHA, por sus siglas en inglés), una disciplina en la que los jinetes recorren un circuito alrededor de barriles colocados en forma de trébol y compiten por el mejor tiempo.

La entidad confirmó que la adolescente participaba en el evento como competidora.

"La seguridad y el bienestar de todos los huéspedes, participantes y atletas equinos en nuestras instalaciones son nuestra máxima prioridad, y agradecemos que todos los caballos involucrados estén a salvo", indicó el South Point Hotel, Casino & Spa en un comunicado enviado a The Associated Press.

El establecimiento agregó que, en más de dos décadas organizando eventos ecuestres, nunca había registrado un caso en el que un participante lesionara intencionalmente a un caballo.

Dueños relatan lo ocurrido

A través de redes sociales, varios propietarios compartieron detalles de los ataques.

Arielle Phillips relató que observó a la sospechosa merodeando cerca del establo donde se encontraba su caballo, llamado Detail, poco después de la medianoche.

Según explicó, se alejó por unos minutos y al regresar encontró a la joven utilizando una manguera para limpiar las heridas sangrantes del animal.

Una veterinaria determinó posteriormente que el caballo había sido apuñalado en varias ocasiones.

"Está traumatizada", escribió Phillips sobre su caballo. "Cada vez que huye al ver que le toco la mano, me echo a llorar".

Otro de los animales heridos fue Saaul Good, conocido como "Sully", uno de los caballos más destacados del circuito nacional de carreras de barriles.

Su propietaria, Hailey Krahenbuhl, informó que el animal sufrió múltiples puñaladas apenas horas después de haber obtenido el primer lugar en su categoría durante la competencia.

Un tercer caballo, llamado Rocket, también resultó herido tras recibir tres puñaladas, según informó su propietario.

Las autoridades continúan investigando el caso mientras la adolescente permanece bajo custodia enfrentando los cargos relacionados con los ataques.