Juez ordena que sea pública audiencia clave del acusado de asesinar a Charlie Kirk

Tyler Robinson, acusado de asesinar a tiros a Charlie Kirk, se sienta junto a su abogada defensora, Kathryn Nester, durante una audiencia en el Tribunal del Cuarto Distrito en Provo, Utah, el 16 de enero de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez de Utah determinó que periodistas y miembros del público podrán asistir a una audiencia preliminar crucial en el caso contra Tyler Robinson, el joven acusado de asesinar a Charlie Kirk, al rechazar una solicitud de la defensa para celebrar parte del procedimiento a puerta cerrada.

La decisión fue emitida este lunes por el juez Tony Graf, quien concluyó que los abogados del acusado no demostraron que la divulgación pública de las pruebas pudiera impedir que Robinson recibiera un juicio justo.

"El público y los medios de comunicación gozan del derecho implícito a acceder a los procedimientos judiciales, incluidas las audiencias preliminares", expresó el magistrado durante la audiencia.

La vista judicial está programada entre el 6 y el 10 de julio y será la presentación de pruebas más importante desde que comenzó el proceso.

Durante esa fase, la fiscalía deberá demostrar que cuenta con evidencia suficiente para llevar el caso a juicio.

Fiscalía busca la pena de muerte

Robinson, de 23 años y residente del suroeste de Utah, está acusado de asesinato con agravantes por la muerte de Charlie Kirk, ocurrida el 10 de septiembre en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

Los fiscales han anunciado que solicitarán la pena de muerte en caso de que sea declarado culpable.

Hasta el momento, Robinson no ha presentado una declaración formal de culpabilidad o inocencia.

Según la acusación, las autoridades encontraron ADN compatible con el del acusado en varios elementos vinculados al crimen, incluido el gatillo del rifle utilizado en el asesinato, el casquillo del proyectil disparado, dos cartuchos sin utilizar y una toalla con la que presuntamente fue envuelta el arma.

Los fiscales también sostienen que Robinson dejó una nota dirigida a su pareja sentimental en la que escribió: "Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a aprovechar".

Debate sobre la cobertura mediática

La defensa ha argumentado que la amplia atención mediática que ha recibido el caso podría afectar la imparcialidad del proceso judicial.

Por esa razón, los abogados solicitaron limitar el acceso del público a determinadas pruebas, entre ellas análisis forenses, grabaciones de vigilancia, declaraciones de testigos y resultados de la autopsia.

Aunque respaldó que la audiencia permanezca abierta, la fiscalía coincidió en que ciertos materiales probatorios deberán manejarse con restricciones debido a su posible uso en un eventual juicio.

Por otro lado, el juez Graf aprobó la celebración de una audiencia el próximo 12 de junio para analizar una petición de la defensa que busca sanciones contra la fiscalía por declaraciones realizadas ante los medios de comunicación.

Los abogados de Robinson sostienen que uno de los fiscales del caso, Christopher Ballard, realizó comentarios públicos que proyectaban una opinión sobre la culpabilidad de su cliente.

La fiscalía rechazó esa acusación y afirmó que Ballard únicamente respondió a informaciones que, a su juicio, habían generado interpretaciones erróneas sobre hallazgos preliminares relacionados con pruebas balísticas.

El caso continúa avanzando mientras las partes se preparan para una audiencia preliminar que podría definir el futuro judicial del acusado.