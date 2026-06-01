Chofer acusado por accidente con cinco muertos en Virginia tenía historial de exceso de velocidad

Esta fotografía, facilitada por la Policía Estatal de Virginia, muestra el lugar de un accidente fatal en el que se vio involucrado un autobús en la Interestatal 95 cerca de Quantico, Virginia, el viernes 29 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El conductor del autobús involucrado en el accidente múltiple que dejó cinco personas muertas y decenas de heridos en Virginia enfrentó este lunes nuevos cargos penales, mientras salen a la luz antecedentes por exceso de velocidad registrados en distintos estados, según informó la agencia AP.

Jing Sheng Dong, de 48 años y residente de Staten Island, Nueva York, fue acusado inicialmente de dos cargos de homicidio involuntario tras el choque ocurrido la madrugada del viernes en la Interestatal 95, en el condado de Stafford.

Sin embargo, un gran jurado amplió la acusación y le imputó tres cargos adicionales de homicidio involuntario y un cargo de conducción temeraria, informó la Fiscalía del Condado de Stafford.

Según las autoridades, Dong conducía un autobús que viajaba desde Nueva York hacia Carolina del Norte cuando impactó una fila de vehículos que habían reducido la velocidad debido a una zona de construcción en la autopista.

El accidente provocó la muerte de cinco personas, entre ellas una familia de cuatro integrantes procedente de Greenfield, Massachusetts, que se dirigía a una boda familiar en Carolina del Sur. También falleció una mujer de 25 años residente en Worcester, Massachusetts, afirmó AP.

Historial de infracciones

De acuerdo con registros judiciales, Dong ya había enfrentado acusaciones por exceso de velocidad en Virginia y Maryland antes del accidente fatal.

En noviembre fue sancionado en la ciudad de Colonial Heights, Virginia, por conducir a 117 kilómetros por hora (73 millas por hora) en una zona donde el límite era de 89 kilómetros por hora (55 millas por hora). En ese caso fue declarado culpable y pagó 219 dólares en multas y costos judiciales.

Además, en marzo pasado fue acusado en Annapolis, Maryland, de conducir un autobús a 116 kilómetros por hora (72 millas por hora) en una vía con límite de 80 kilómetros por hora (50 millas por hora). Ese proceso aún figura en los registros judiciales.

El conductor también enfrenta un caso pendiente por allanamiento de morada en el condado de Mecklenburg, Virginia, derivado de un incidente ocurrido en julio.

Investigación en curso

Dong permanecía hospitalizado este lunes debido a las lesiones sufridas durante el accidente. El fiscal Eric Olsen informó que será trasladado a prisión una vez reciba el alta médica.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) mantiene una investigación independiente para determinar las causas exactas del siniestro.

El autobús involucrado pertenecía a la empresa E&P Travel Inc., con sede en Kings Mountain, Carolina del Norte.

Hasta el momento, los documentos judiciales relacionados con el caso no identifican a un abogado que represente a Dong en las nuevas acusaciones. Tampoco respondieron a solicitudes de comentarios los abogados que lo representan en los procesos pendientes de Maryland y Virginia.

Las autoridades continúan recopilando evidencias mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los accidentes de tránsito más mortales registrados este año en Virginia.